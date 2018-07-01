В РПЦ на фоне ЧМ по футболу не советуют создавать семьи с иноверцами

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на фоне чемпионата мира по футболу не советует создавать семьи с представителями других религиозных традиций.

"Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции. Это связано с горьким опытом многих таких пар, в которых возникают трения, противоречия, споры на религиозной почве. Все это усиливается, когда рождаются дети и надо принимать решение о том, в какой религиозной традиции их воспитывать", — сказал он в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" , отвечая на вопрос о возможных "детях мундиаля".

По его словам, принадлежность обоих супругов к одной религиозной традиции укрепляет брачный союз.

"Совместная церковная жизнь, совместная молитва, участие в богослужении — все это сближает людей. А если жена идет в воскресенье в церковь, а у мужа в пятницу намаз, если у мужа в воскресенье выходной, а у жены в субботу шабат, то это будет создавать определенные, а иногда очень значительные трудности. Особенно, если эти два человека серьезно относятся к своей религиозной традиции", — считает митрополит.

Исходя из собственного священнического опыта и знакомства со многими супружескими парами, митрополит отметил, "что если члены семьи принадлежат к разным религиозным традициям, в перспективе это может спровоцировать конфликт, особенно, если речь пойдет о воспитании детей, потому что ребенок может быть воспитан только в одной религиозной традиции".