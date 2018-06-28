Папа Франциск возвел в кардиналы 14 иерархов католической церкви

РИМ, 28 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в ходе консистории, прошедшей в четверг в Ватикане, возвел в кардинальское достоинство 14 иерархов Римско-католической церкви, имена которых он объявил в конце мая.

На торжественной церемонии в соборе Святого Петра "князьями церкви" стали патриарх Халдейской католической церкви архиепископ Луис Рафаэль I Сако, префект Конгрегации доктрины веры Луис Ладария, генеральный викарий Рима Анджело де Донатис, заместитель госсекретаря Святого престола по общим делам и специальный папский делегат при Мальтийском ордене Джованни Анджело Беччу, элемозинарий Его святейшества, или официальный папский раздатчик милостыни, Конрад Краевский, архиепископ пакистанского Карачи Джозеф Куттс, епископ Лейрии-Фатимы в Португалии Антониу Марту, архиепископ Уанкайо (Перу) Педро Баррето, архиепископ мадагаскарского города Тоамасина Дезире Царахазана, архиепископ Аквилы Джузеппе Петрокки и архиепископ Осаки Томас Аквин Манё Маэда.

За свои заслуги в служении церкви пурпурные шапочки, цвет которых символизирует готовность пролить свою кровь за дело христианства, также получили почетный архиепископ Халапы (Мексика) Серхио Обесо Ривера, почетный прелат боливийского Корокоро Торибио Тикона Порко и представитель монашеской конгрегации кларентинцев Аквилино Бокос Мерино. Из-за своего возраста (всем троим более 80 лет) они не имеют права участвовать в конклаве по выборам папы Римского.

В своей проповеди Франциск предостерег иерархов от преследования личных интересов в служении церкви.

"Иисус учит нас, что обращение в веру, перемены в сердце и реформа церкви есть и всегда будут происходить в духе миссионерства, поскольку оно предполагает, что человек перестает следить и защищать свои собственные интересы, чтобы заботиться об интересах Господа", — заявил папа Франциск кардиналам, которые принесли клятву верности церкви и послушания.

По его словам, священнослужители должны "в момент истины, в самые сложные времена для наших братьев быть готовым принять и сопровождать всех и каждого" не отталкивая никого из-за близорукости или обсуждения, "кто из нас более важен".

"Когда мы забываем о миссии, когда мы теряем из виду лица наших братьев, наша жизнь запирается в поиске наших собственных интересов… И начинают расти досада, печаль и отвращение. Постепенно становится мало места для других людей, для церковной общины, для бедных, для того, чтобы слышать голос Господа. Так теряется радость, а сердце высыхает", — сказал папа Римский.

Местные наблюдатели отмечают интернациональный характер нового кардинальского "призыва", подчеркивая, что папа Франциск последовательно расширяет географию членов коллегии за пределы Европы.

Сегодняшняя консистория стала пятой, в ходе которой Франциск возвел в кардинальское достоинство иерархов Римско-католической церкви. Всего за годы нынешнего понтифика пурпурные шапочки "князей церкви" получили 74 человек.