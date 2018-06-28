Межпарламентская ассамблея православия не упомянула УПЦ в связи с расколами

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Юбилейная 25-я генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия в итоговой декларации осудила любые расколы и преследования православных церквей на их канонической территории, но не стала упоминать в этой связи Украинскую православную церковь.

Упоминание УПЦ было снято по требованию греческих участников ассамблеи.

Ситуации в Украинской православной церкви на сессии было уделено значительное внимание. Представители УПЦ заявили о давлении властей на церковь. Глава представительства Украинской православной церкви Московского патриархата при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский (Владимир Коцаба) сказал, что УПЦ МП остается заложницей внутриполитической борьбы, и выразил надежду, что генассамблея МАП в итоговой резолюции уделит внимание сложной ситуации в стране.

Советник МАП профессор Валерий Алексеев предложил внести в декларацию пункт о том, что МАП "выражает поддержку Украинской православной церкви и в этой связи выступает против вмешательства государственных институтов власти в канонический порядок православных церквей в Черногории, Молдове, бывшей югославской республике Македония".

Поправка вызвала оживленную дискуссию. Резко против упоминания УПЦ выступил советник МАП Костас Мигдалис. Вначале он обрушился с критикой на делегатов с Украины за то, что они не присутствовали на заключительном заседании. "Они вчера выступили и исчезли. Это что за парламентская вежливость? Они что, не пожелали выслушать других выступающих? Я считаю, что это недопустимо!" – заявил Мигдалис.

По его словам, некоторые представители пытаются через МАП обратиться к аудитории своей страны. Мигдалис также отметил, что "серьезнейший политический вопрос" заключается в том, что одними из учредителей МАП были украинские депутаты, но уже шесть лет они не приезжают на сессии, несмотря на приглашения.

Затем он предложил направить делегацию МАП на Украину, "а если украинские депутаты откажутся принять президента МАП, информация об этом будет опубликована".

Мигдалис потребовал убрать из текста итогового документа упоминание Украинской православной церкви, заметив, что не считает это политическим вопросом, который надо вносить в декларацию. "Я не хочу вмешиваться в дела церкви. Мы политическая организация и должны заниматься политическими вопросами", — сказал Мигдалис.

Депутат Госдумы Константин Затулин напомнил, что на Украину накануне не пустили на конференцию ОБСЕ по журналистике двоих представителей российских СМИ, а сам он два года назад был заочно арестован судом в Киеве за призывы остановить гражданскую войну на востоке Украины. "Очень легко предлагать вещи неосуществимые. Мы можем и дальше дурака валять и рассказывать друг другу, как президент МАП Гаврилов приедет на Украину. Он никуда не приедет. Его туда не пустят", — сказал Затулин. По его словам, депутаты украинского парламента отсутствуют потому, что им не дают выехать.

"Вы кого хотите защищать – униатов или православных?" – спросил Затулин. В то же время он предложил компромисс – поправку, в которой говорится о поддержке православных церквей и осуждается раскол.

Профессор Валерий Алексеев призвал к поправке Затулина все же добавить слова "на Украине". "Мы кого-то боимся? У меня такое ощущение, что над нами висит некая сила, которая грозит нам и запрещает упоминать Украину. Ведь и в прошлом году была аналогичная ситуация на МАП. Теперь украинские представители говорят, что на Украине стало хуже. И мы вновь не будем про Украину говорить? Я начинаю догадываться, что происходит", — сказал Алексеев.

"Все намеки на невидимую силу недопустимы. Я заявляю: никаких невидимых сил не существует", — заверил генеральный секретарь МАП, депутат греческого парламента Андреас Михаилидис. Он попросил не использовать подобные выражения на ассамблее.

Поскольку решения МАП принимаются консенсусом, упоминание Украинской православной церкви убрали из декларации. "Поддерживаем усилия православных церквей и осуждаем любые расколы и преследования на канонической территории их служения", — говорится в итоговом документе.

В МАП участвуют официальные парламентские делегации из 25 стран мира: Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Грузии, Греции, Эстонии, Хорватии, Казахстана, Кипра, Белоруссии, Молдавии, Украины, Польши, Румынии, России, Сербии, Черногории, Иордании, Латвии, Ливана, Сирии, Палестины и время от времени – из Литвы и Финляндии.