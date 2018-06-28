Эксперт: история с автокефалией Польской церкви - плохой пример для Украины

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Константинопольский патриархат не может ссылаться на опыт предоставления автокефалии Польской православной церкви в "украинском вопросе", так как эти ситуации при внешнем сходстве имеют важные канонические различия, заявил в четверг РИА Новости известный российский церковный историк Владислав Петрушко.

Ранее о возможности предоставления Томоса об автокефалии Украинской церкви по польскому сценарию заявил глава непризнанного в православном мире "Киевского патриархата" Филарет Денисенко. В 1924 Константинопольский патриархат по просьбе правительства Польши даровал автокефалию Польской православной церкви, на тот момент являвшейся частью Русской.

"Сама по себе аналогия для Константинополя не то что неудачна, а с головой выдает всю подоплеку этого дела. Польские власти в 1924 году по сути сами инспирировали обращение об автокефалии, сейчас нечто подобное происходит на Украине, и Константинополь этой аналогией прямо указывает на то, что это вопрос политики, а не реальной церковной жизни. Под грубейшим нажимом польской власти православная Церковь Польши вынуждена была обратиться в Константинополь за автокефалией. Вторая неуместность — польские власти тогда прямо заплатили за ее дарование, если не ошибаюсь, около 12 тысяч фунтов стерлингов это стоило, есть документы, которые это доказывают", — сказал Петрушко.

По словам историка Церкви, в Константинопольском патриархате сослались на то, что воссоединение тогда принадлежавшей ему Киевской митрополии "и зависящих от неё православных Церквей Литвы и Польши" с Московским патриархатом в конце XVII века было незаконным. Однако никаких обоснований этому приведено не было. После Второй мировой войны Польская церковь вторично обратилась за автокефалией в Москву и получила ее.

"Ситуации совершенно разные. Тогда, пусть под нажимом светских властей, но все же за автокефалией обратилась каноническая церковь Польши — часть Русской православной церкви. Но сейчас каноническая Украинская православная церковь никуда не обращается! Ей автокефалию либо навязывают, либо пытаются создать отдельную квазицерковь и ей уже предоставить таковую. Просьба исходит только от государства. Можно вспомнить раскольников, но им нельзя предоставить автокефалию, потому как они находятся вне общения с мировым православием", — подчеркивает Петрушко.

В РПЦ опровергли "временный" характер передачи Киевской митрополии Москве



Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в четверг также опроверг мнение о том, будто передача Киевской митрополии Московскому патриархату несколько столетий назад носила временный характер.

На днях делегация Украинской православной церкви посетила Стамбул, где находится резиденция Константинопольского патриарха. Во встрече со стороны Константинопольской церкви участвовали патриарх Варфоломей, митрополит Пергамский Иоанн, митрополит Галльский Эммануил и митрополит Смирнский Варфоломей.

"Митрополит Пергамский Иоанн, в частности, обратился к событиям 300-летней давности, когда Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату, и стал развивать теорию, согласно которой эта передача носила временный характер, а Киевский митрополит, согласно решению тогдашнего патриарха Константинопольского, должен был поставляться в Москве, но при этом подчиняться Константинопольскому патриарху", — рассказал митрополит Иларион греческому агентству церковных новостей "Ромфеа".

При этом он подчеркнул, что обращение к архивным источникам не подтверждает эту теорию представителя Константинопольского патриархата. "Мы в последнее время немало поработали в архивах и нашли всю имеющуюся документацию по этим событиям — 900 страниц документов как на греческом, так и на русском языке. Они совершенно четко показывают, что Киевская митрополия была включена в состав Московского патриархата решением Константинопольского патриарха, и временный характер этого решения нигде не оговаривался, никакой срок не был поставлен", — сказал глава ОВЦС.

"Ни в одном из этих документов не сказано, что Киевская митрополия передается в состав Московского патриархата на десять, двадцать или сто лет, и никогда в прошедшие три с лишним столетия Константинопольский патриарх не оспаривал пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата", — заключил иерарх.