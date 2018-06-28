В Одессе осквернили и ограбили храм УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Неизвестные ограбили и осквернили в Одессе храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь Донской иконы Божьей Матери, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения, разбросали и разбили церковную утварь", — говорится в сообщении.
Неизвестные также взломали ящики для пожертвований.
За последние несколько лет в Одесской епархии было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, но ни одного из грабителей не нашли.
При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь >>