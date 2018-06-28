В Одессе осквернили и ограбили храм УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Неизвестные ограбили и осквернили в Одессе храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь Донской иконы Божьей Матери, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Инцидент произошел в ночь на четверг на Западном кладбище.

"Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения, разбросали и разбили церковную утварь", — говорится в сообщении.

Неизвестные также взломали ящики для пожертвований.

За последние несколько лет в Одесской епархии было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, но ни одного из грабителей не нашли.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата (КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП.

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