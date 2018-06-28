Представители патриарха Варфоломея обсудят в Москве тему автокефалии УПЦ

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Представители Константинопольского патриарха Варфоломея прибудут в Москву 9 июля обсудить идею предоставления автокефалии Украинской церкви, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Делегация Константинопольского патриархата объезжает поместные православные церкви для того, чтобы выяснить, как в них относятся к идее предоставления автокефалии Украинской церкви, пояснил председатель ОВЦС. Девятого июля она будет в российской столице.
По мнению митрополита Илариона, важна солидарность поместных церквей, "которая является залогом единства. "Любая поддержка раскола может подорвать это единство, к тому же поддержка раскола в одном месте сразу же побудит раскольников и в других местах поднять головы", — предостерег председатель ОВЦС.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".
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