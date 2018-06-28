Представители патриарха Варфоломея обсудят в Москве тему автокефалии УПЦ

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Представители Константинопольского патриарха Варфоломея прибудут в Москву 9 июля обсудить идею предоставления автокефалии Украинской церкви, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Мы, конечно, внимательно выслушаем те аргументы, которые будут представлены. Думаю, самое важное – чтобы между двумя нашими Церквами, Константинопольской и Русской, начался полноценный диалог. По моему мнению, заочный обмен мнениями, который происходит в последние месяцы, в том числе через средства массовой информации, – это неподходящий способ решить проблему украинского раскола", — сказал митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческому информационному агентству "Ромфеа".

Делегация Константинопольского патриархата объезжает поместные православные церкви для того, чтобы выяснить, как в них относятся к идее предоставления автокефалии Украинской церкви, пояснил председатель ОВЦС. Девятого июля она будет в российской столице.

По мнению митрополита Илариона, важна солидарность поместных церквей, "которая является залогом единства. "Любая поддержка раскола может подорвать это единство, к тому же поддержка раскола в одном месте сразу же побудит раскольников и в других местах поднять головы", — предостерег председатель ОВЦС.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

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