Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург в дни столетия расстрела царской семьи

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви с 14 по 17 июля совершит поездку в Екатеринбург, где примет участие в ночном крестном ходе в годовщину расстрела семьи Николая II и возглавит заседание Священного синода, сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

"С 14 по 17 июля патриарх будет находиться в Екатеринбурге, где совершит значимые богослужения. В эти же дни здесь состоится очередное заседание Священного синода Русской православной церкви, что подчеркнет важность воспоминания событий расстрела царской семьи и начала гонений на Русскую церковь в 1918 году", — сказал священнослужитель.

В ходе своего визита в Екатеринбургскую митрополию патриарх Кирилл совершит богослужения в Екатеринбурге и посетит Алапаевск, где состоится великое освящение храма святых Царственных страстотерпцев и лития у Алапаевской шахты, в которую были сброшены тела членов семьи последнего российского императора. Предстоятель Русской церкви отслужит литургию у Храма-Памятника на Крови, а затем возглавит ночной крестный ход до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма в ночь с 16 на 17 июля, уточнил пресс-секретарь патриарха.