МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российские шаманы написали письмо президенту с просьбой признать шаманизм "пятой традиционной конфессией" и планируют создать централизованную организацию. О том, что побудило их объединиться и насколько востребованы оказываемые ими услуги, — в материале РИА Новости.

"Без прейскуранта"

"Организация, как я думаю, нужна, чтобы были определенные правила, порядок проведения обрядов и так далее. Сейчас пошла мода: взял бубен да стучи себе. Таких полно. Мы посвящаем этому всю жизнь, а тут появляется какой-то тип с криком: "Я шаман!", и все мои десять лет практики идут насмарку", — жалуется шаманка Оксана Ким. Уже несколько лет она практикует в Санкт-Петербурге и уверяет, что обращаются к ней многие.

"В основном женщины от 20 до 55 лет по личным просьбам: болеют, после разводов тяжело отходят, не могут выйти замуж, с детьми или мужьями проблемы. Преимущественно русские, белоруски, украинки, татарки. А вот бурятки и буряты — хотя я отношусь именно к бурятско-монгольскому течению шаманизма (сама Оксана из Улан-Удэ. — Прим. ред.) — обращаются мало", — рассказывает она.

© Фото : из личного архива Шаманка Ким (крайняя справа) © Фото : из личного архива Шаманка Ким (крайняя справа)

Шаманы проводят молебны своим божествам, обращаются за помощью к умершим предкам, взывают к духам стихий или определенных мест. Необходимый минимум для обрядов, рассказывает Ким, подношения сверхъестественным силам, чаще всего это молоко, водка, печенье и конфеты. Еще полагается плата самому шаману, но тарифов нет, только пожертвования.

"Взял плату и отключил телефон"

От обилия персональных сайтов шаманов разбегаются глаза. Как и от спектра предлагаемых "услуг". Есть обряды на "приворот денег", заговоры "на похудение", "очистка энергией", "защита от суда и тюрьмы".

Цена чаще всего не указывается — чтобы ее узнать, нужно связываться напрямую. Но есть ресурсы, где все сразу видно. Например, стоимость "индивидуальных обрядов", как следует из информации на одном из шаманских сайтов, — от десяти тысяч рублей. Зависит от "сложности случая".

Отзывы о работе шаманов разные. Кто-то говорит, что их обряды действительно помогают. Кто-то, напротив, сожалеет, что обратился к шаману.

"Моя сестра сильно заболела, ей становилось все хуже и хуже. К кому мы ее только не водили! Одни говорили, что это родовое проклятие, другие — что действует демон", — рассказывает жительница Улан-Удэ Марина.

В интернете она нашла шамана. Тот сказал, что у сестры "в роду кто-то был лекарем" и та теперь из-за этого болеет. Чтобы исцелиться, ее нужно было показать "шаманскому вождю", что Марина и сделала. Там над сестрой провели обряд, велели купить определенный набор продуктов "для подношений". А еще Марина заплатила шаманам за "работу".

"Сказали, что со временем сестра станет прежней. Но никаких изменений не произошло", — уверяет Марина. Спустя несколько месяцев она позвонила тому шаману, который свел ее с "вождем", и сказала, что обряд не подействовал. Тот бросил трубку, больше на звонки не отвечал.

Десятки тысяч последователей

"Шаманов в России несколько сотен. Тех, кто к ним обращается, — десятки тысяч", — отмечает старший преподаватель МГУ, религиовед Павел Костылев.

Исповедуют шаманизм преимущественно в Сибири. Есть также приверженцы "неклассического шаманизма", или неошаманизма, — например, в стиле Карлоса Кастанеды или других писателей мистического жанра, прежде всего англо-американских, говорит эксперт.

В июне российские шаманы традиционного толка впервые в истории выбрали себе верховного лидера. Им стал главный шаман Тувы Кара-Оол Допчун-Оол. И это, по словам заместителя верховного шамана Артура Цыбикова, лишь начало процесса объединения.

"Наша цель — сделать шаманизм пятой конфессией в России. Мы стараемся помогать людям и рассчитываем на то, что на нас обратят внимание", — заявил Цыбиков на пресс-конференции в Иркутске. Он имел в виду, что шаманы хотят стать одним из традиционных религиозных течений, наряду с православием, исламом, иудаизмом и буддизмом.

Централизованная организация, пояснил он, позволит создавать шаманские центры и проводить обряды в городах. Кроме того, у шаманов есть, как они говорят, "места силы", тот же остров Ольхон на Байкале. Но там строительство культового здания невозможно, уточнил Цыбиков.

А для борьбы с мошенниками планируется сделать сайт с информацией о каждом "официальном" шамане.

"Сомнительная идея"

Далеко не все верят, что российские шаманы действительно смогут стать "пятой традиционной конфессией".

© Фото : предоставлено сообществом в социальной сети "Вконтакте" "Шаманы Байкала в Санкт-Петербурге" Шаманский обряд © Фото : предоставлено сообществом в социальной сети "Вконтакте" "Шаманы Байкала в Санкт-Петербурге" Шаманский обряд

"Традиционные религии" — это условное название. По-моему, такое заявление (шаманов. — Прим. ред.) носит скорее эмоциональный характер, нежели практический. Серьезной проблемы я в этом, откровенно говоря, не вижу", — прокомментировал РИА Новости обращение шаманов к президенту замглавы думского комитета по делам общественных и религиозных организаций Дмитрий Вяткин.

В России шаманы, по словам депутата, спокойно совершают свои обряды, и власти "относятся к ним с уважением", как и к представителям прочих религиозных течений. И их объединению "никто не мешает".

Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются, что шаманам удастся это сделать. Уж больно разнородный в стране шаманизм, отмечает религиовед Павел Костылев.

"Разных духов по-разному зовут, они отвечают за разное, у каждого народа о них свои представления. Это примерно то же самое, как если бы мы пригласили российских католиков, православных, старообрядцев и протестантов объединиться на почве того, что все они русские христиане. И если у христианских конфессий все-таки есть изначальная близость, с шаманизмом все иначе", — подчеркивает он.

Даже если говорить о сибирском шаманизме как отдельном феномене, то и здесь можно увидеть не варианты чего-то единого, а много-много самых разных шаманизмов. Поэтому, полагает эксперт, инициатива шаманов выглядит скорее как попытка заявить о себе, а не действительно серьезное намерение.