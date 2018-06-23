Вопрос автокефалии церкви на Украине не решен, заявили в УПЦ МП

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Вопрос с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви еще не решен, никто не знает, как этот вопрос разрешится, заявил в эфире телеканала "112 Украина" после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем в субботу в Турции член священного синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

"То есть речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о томосе решен, работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться", — рассказал митрополит Антоний.

По его словам, целью встречи было обсудить сложившуюся в украинском православии ситуацию раскола и услышать из уст самого патриарха его видение вопроса о предоставлении томоса об автокефалии украинской церкви.

"Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол", — отметил Антоний.

Он подчеркнул, что не может быть и речи о легализации раскола, однако необходимо обсуждать пути решения ситуации, "нужно искать лекарства". Кроме того, по словам Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, однако считает своим долгом помочь решить этот вопрос. "И мы видим, что такая откровенность строится на том, что мы будем искать это лекарство на базе каноничных наших правил", — убежден митрополит.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).