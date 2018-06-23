Вопрос автокефалии церкви на Украине не решен, заявили в УПЦ МП

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Вопрос с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви еще не решен, никто не знает, как этот вопрос разрешится, заявил в эфире телеканала "112 Украина" после встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем в субботу в Турции член священного синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.
"То есть речь не о том, что вопрос уже решен. И даже было сказано, что тот, кто говорит, что вопрос о томосе решен, работает против Константинопольской церкви. Это были довольно честные слова и откровенные, что мы не говорим о каком-то видении, как может решиться этот вопрос. Никто не знает, как может этот вопрос решиться", — рассказал митрополит Антоний.
По его словам, целью встречи было обсудить сложившуюся в украинском православии ситуацию раскола и услышать из уст самого патриарха его видение вопроса о предоставлении томоса об автокефалии украинской церкви.
"Встреча была довольно долгой, но откровенной. Каждый говорил о своем видении ситуации не только в Украине, потому что расколы бывают и есть теперь не только в Украинской православной церкви, во многих поместных православных церквях есть такие расколы. И мы должны искать пути, которые помогут нам вылечить этот раскол", — отметил Антоний.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).