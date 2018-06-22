Православное духовенство из США посетит российские святыни

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Делегация Православной церкви в Америке по приглашению РПЦ посетит святыни Москвы и Подмосковья в рамках организованного для них Летнего института при Общецерковной аспирантуре и докторантуре (ОЦАД), сообщили РИА Новости в образовательном учреждении.

"Главная цель Института — показать Русскую православную церковь изнутри. Общецерковная аспирантура и докторантура в рамках данного проекта работает над тем, чтобы Летний институт стал базисным элементом для сотрудничества двух Церквей и развития отношений. Большинство членов в составе групп Институтов (как и в случае с визитом группы из Православной церкви в Америке) занимают административные должности в своих Церквах. Они принимают определённые решения,к их мнению прислушиваются. Участники Института по итогам визита сюда составляют мнение о нашей Церкви и России в целом. Это важно для правильного развития отношений, чтобы люди сами, воочию увидели как все у нас устроено, а не из каких то других не всегда правдоподобных источников", — рассказал пресс-секретарь ОЦАД Всеволод Селин.

Члены американской делегации встретятся с известными деятелями РПЦ, также для них будут проведены лекции и семинары. "Организаторы прикладывают максимум усилий для того, чтобы участники Летнего института по возвращении обратно привезли с собой положительное, реальное видение нашей Церкви и страны в целом и могли поделится этим со своими собратьями", — отметил представитель ОЦАД.

В работе Института, которая продлится до 29 июня, примут участие священнослужители Православной церкви в Америке – настоятели соборов, протоиереи, профессора семинарий. Делегацию из США возглавит епископ Санта-Роузский, викарий Епархии Сан-Франциско и Запада Даниил (Брум).