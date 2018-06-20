Обвиненного в педофилии экс-архиепископа Вашингтона отстранили от служения

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ватикан отстранил от священнического служения американского кардинала, бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккарика, который обвинялся в педофилии

Случай сексуального насилии над несовершеннолетним, согласно жалобе, имел место почти 45 лет назад, когда Маккарик служил священником в диоцезе Нью-Йорка. Узнав об этом, церковные иерархи мегаполиса сообщили о предполагаемом инциденте в правоохранительные органы.

В заявлении архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана говорится, что специальная комиссия диоцеза рассмотрела итоги расследования и признала выдвинутые против 87-летнего Маккарика обвинения заслуживающими доверия.

Отмечается, что решение об отстранении бывшего епископа от публичного исполнения священнических обязанностей принял госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Сам Маккарик, который возглавлял диоцез Вашингтона с 2001 по 2006 год, настаивает на своей невиновности.

Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе, при реагировании на жалобы о "сексуальном насилии в отношении детей", а также в отношении "уязвимых групп" совершеннолетних со стороны священнослужителей его епархии.