Папа Римский раскритиковал миграционную политику Трампа

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск поддержал американских епископов, критикующих миграционную политику президента США Дональда Трампа, и заявил, что "популизм" не является решением проблемы, передает агентство Рейтер.

Папа Франциск поддержал недавнее заявление американских католических епископов, назвавших разделение детей и родителей "противоречащим католическим ценностям" и "аморальным". "Я на стороне конференции епископов", — заявил папа Франциск в интервью агентству.

"Это нелегко, но популизм — не решение", — сказал он.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой терпимости" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Действующая администрация США утверждает, что действует в соответствии с законом и критикует послабления в отношении въезжавших с детьми мигрантов со стороны предыдущей администрации. Администрация Трампа полагает, что нынешняя политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.