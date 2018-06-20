Патриарх Кирилл обеспокоен до сих пор нерешенной проблемой бедности

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию. 16 июня 2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию. 16 июня 2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Проблема большого количества бедных людей на планете до сих пор остается нерешенной, несмотря на долгую историю ее обсуждения на международном уровне, заявил патриарх Кирилл на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Нас не может не волновать та ситуация, которая складывается в отношениях между богатыми и бедными. Вся эта драматическая история развивалась в течение ХХ века очень стремительно, и казалось, что человечество найдет решение этой проблемы. Но вот опыт показывает, что не очень удается решить проблему богатых и бедных на нашей планете", — сказал патриарх генсеку.

Патриарх отметил, что был свидетелем обсуждения этой проблемы в 60-х годах прошлого века. Тогда, отметил он, у людей была надежда, "что в ХХI веке все изменится к лучшему". Но "к сожалению, ничего не поменялось", добавил патриарх.

"У Церкви есть ответ на вопрос, почему все это происходит. К сожалению, этот ответ не все разделяют сегодня, но он фундаментальный — все это происходит потому, что зло проистекает из человеческого сердца. Невозможно игнорировать кризис, который происходит в сфере нравственной жизни человечества", — сказал патриарх.

"Поэтому участие Церкви в международных делах, как я себе это понимаю, должно быть направлено на то, чтобы пробуждать у людей сознание того, что без внутреннего нравственного обновления человеческого сообщества и каждой человеческой личности невозможно достигнуть реального прогресса, в том числе и в решении конфликтов", — добавил глава РПЦ.