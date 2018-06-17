В Петербурге может появиться проект "Ночь храмов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Просветительский проект "Ночь храмов" по аналогии с акцией "Ночь музеев" может появиться в Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора Александра Говорунова.

"Руководители конфессий поддержали предложение реализовать совместный просветительский проект "Ночь храмов в Санкт-Петербурге". В Петербурге проводится "Ночь музеев". В этом формате проходят экскурсии по Феодоровскому собору, Питеркирхе и синагоге", — говорится в сообщении по итогам встречи Говорунова с лидерами конфессий.

"В рамках самостоятельного проекта предлагается организовать посещение других храмов. Помимо экскурсий в "Ночь храмов" планируется проводить встречи с духовенством, религиозными лидерами", — сообщили в аппарате.

Участники встречи договорились о совместной работе, направленной на развитие религиозного туризма.

"Кроме того, традиционные конфессии проведут общий субботник во время ближайшего месячника благоустройства. Прозвучало предложение посадить аллею, которая могла бы получить памятное наименование", — говорится в сообщении.

Вице-губернатор посетил IV Межконфессиональную спартакиаду, в которой принимают участие 16 команд — представителей разных конфессий и национальных объединений Петербурга. Они соревнуются в четырех видах спорта: мини-футболе, перетягивании каната, в шахматах и силовом комплексе ГТО.