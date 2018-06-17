В Петербурге может появиться проект "Ночь храмов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Просветительский проект "Ночь храмов" по аналогии с акцией "Ночь музеев" может появиться в Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора Александра Говорунова.
"В рамках самостоятельного проекта предлагается организовать посещение других храмов. Помимо экскурсий в "Ночь храмов" планируется проводить встречи с духовенством, религиозными лидерами", — сообщили в аппарате.
Участники встречи договорились о совместной работе, направленной на развитие религиозного туризма.
Вице-губернатор посетил IV Межконфессиональную спартакиаду, в которой принимают участие 16 команд — представителей разных конфессий и национальных объединений Петербурга. Они соревнуются в четырех видах спорта: мини-футболе, перетягивании каната, в шахматах и силовом комплексе ГТО.