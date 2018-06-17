Патриарх Кирилл назвал современную историю России эпохой надежды

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии у стен Вологодского кремля и Софийского собора. 17 июня 2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии у стен Вологодского кремля и Софийского собора. 17 июня 2018

ВОЛОГДА, 17 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и все Руси в воскресенье прибыл с визитом в Вологду, где совершил торжественное богослужение у стен Кремля, попросил молитв у вологодцев и встретился с губернатором области Олегом Кувшинниковым.

"Есть многие свидетельства того, как замечательно меняется Вологодская земля. Она создавалась как особое место, далекое от военных конфликтов и междоусобиц; это было место, куда даже цари перевозили сокровищницу государства российского. Здесь было мирно, спокойно, безопасно, и все было овеяно молитвой святых угодников", — сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к горожанам.

Он напомнил о трудной истории края после польского разорения во времена Смуты и отметил, что беспримерное терпение русского народа во все времена поражало иностранцев, приезжавших в страну. Этим терпением, по его мнению, население России сегодня заслужило надежду.

"Наш народ сегодня имеет право обретать то, что является результатом терпения — опытность и надежду. Сейчас время надежды для всей нашей страны, для всего нашего народа, время расцвета наших городов, время постепенного и неуклонного развития всех сторон нашей жизни, несомненного духовного возрождения нашего народа. А именно духовная сила определяет силу нации", — продолжил патриарх.

Он также осмотрел главный храм русского Севера — Собор Софии Премудрости Божией, одновременно являющийся древнейшим сохранившимся каменным сооружением на территории Вологды и одной из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного (наряду с храмом Покрова на Рву в Москве и Успенским собором Троице-Сергиевой лавры). В нем практически полностью сохранились фрески XVII века и иконостас первой половины XVIII века. Уникальная Фреска "Страшный суд" – наиболее крупная подобна настенная роспись в России: её площадь составляет примерно 400 квадратных метров. Софийский собор является усыпальницей вологодских архиереев.