Патриарх Кирилл хочет возродить монашескую жизнь в Ферапонтовом монастыре

ФЕРАПОНТОВО (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 16 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в субботу всемирно известный Ферапонтов монастырь в Вологодской области, где сохранились фрески Дионисия, и выразил надежду, что в этой обители, где сейчас располагается музей, начнет возрождаться полноценная церковная жизнь.

"Сегодня, пройдя через непростой исторический период, мы снова имеем возможность молиться у этих святынь, и дай Бог, чтобы эти места: и Ферапонтов монастырь, и Кириллов монастырь, были не только местами притяжения людей, интересующихся искусством, но чтобы это были места интенсивного паломничества, места, где бы проливалась к Богу молитва", — сказал патриарх, обращаясь к народу с паперти храма Ферапонтова монастыря.

"И тогда иначе засияют для вас фрески Дионисия, потому что Дионисий не картины писал. Он создавал не то, что должно было ублажать эстетический вкус. Он писал иконографические изображения, взирая на которые люди должны были мысленно свой взор обращать к Богу. Дай Бог, чтобы именно так с нами заговорили фрески Дионисия", — добавил он.

"Тогда посещение этого места не только будет расширять ваши культурные горизонты, но и духовно вас возвышать, обогащать теми идеалами, которыми жил наш народ, и которые сформировали подлинную духовную силу нашего народа", — заключил патриарх.

Сейчас в зданиях бывшего монастыря действует музей и архиерейское подворье Вологодской митрополии, но полноценная церковная, монашеская жизнь в Феропонтовом монастыре еще не возрождена. В тот же день патриарх Кирилл посетил Кирилло-Белозерский монастырь — еще один значимый центр русского севера. Здесь сейчас соседствует музей и монашеская община, которая насчитывает 16 насельников.

Общаясь с духовенством Вологодской епархии во время осмотра фресок Дионисия, патриарх Кирилл рассказал, как в 1969 году пытался впервые увидеть их, приплыл на теплоходе из Ленинграда и очень сложно добирался до Ферапонтова монастыря.

"Не было ни автобусов, ни иного регулярного сообщения, пришлось идти пешком или использовать какую-то попутную технику. С трепетом я подошел к храму, но он был закрыт. Я нашел музейного смотрителя и сказал, что очень хотел бы посмотреть фрески", — рассказал патриарх.

Однако увидеть шедевры Дионисия тогда не удалось. "Экскурсовод сказал мне, что не может меня пустить, потому что если откроет дверь, то туда проникнет воздух с улицы и фрески разрушатся", — отметил предстоятель Церкви.

Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь на протяжении 400 лет был одним из главных духовных и культурных центров русского севера. Здесь сохранился уникальный по чистоте и сохранности ансамбль архитектуры и стенописи, которая была выполнена Дионисием. Монастырь внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.