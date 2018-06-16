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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион назвал язычество "обманом"

20:0216.06.2018
(обновлено: 20:03 16.06.2018)
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© Фото : Маргарита ИвлеваМитрополит Иларион. Архивное фотоМитрополит Иларион. Архивное фото
© Фото : Маргарита Ивлева

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион полагает, что возрождение язычества в России — это искусственный процесс, а само язычество является обманом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Крещенский сочельник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Я думаю, что возрождение язычества — процесс искусственный, потому что никто толком не знает, в чем заключалась языческая религия до принятия Русью христианства. То, что сейчас понимается под язычеством — это гремучая смесь из разного рода оккультизма, каких-то пережитков древних языческих верований и культа физической силы, который насаждается при помощи этих образов из жизни или якобы из жизни Древней Руси", — сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По мнению митрополита, распространенные стереотипы о том, что христианство призывает к пассивности и заниматься только душой не соответствуют действительности.

Участник празднования языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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"Христианство не говорит, что человек не должен развивать свое тело, а только делает акцент на душе. Христианство — не спиритуалистическая религия, а вполне материалистическая в том плане, что Иисус Христос уделял внимание человеческому телу и те писатели-аскеты, которых мы называем святыми отцами и которые писали о внутренней жизни человека, всегда обращали внимание на взаимосвязь между душой и телом человека, и античное изречение: "В здоровом теле — здоровый дух, не чуждо христианству", — отметил он.

Председатель ОВЦС полагает, что язычество не способствует развитию человека, "ни интеллектуальному, ни духовному, ни физическому".

"Я лично считаю, и в этом следую двухтысячелетней традиции христианской церкви, что язычество является обманом, потому что языческие боги — выдуманные существа, за которыми, как верили ранние христиане, стоят реальные бесовские силы. Человек придумывает некие существа, развивает вокруг них мифологию, создает идолы и начинает поклоняться им. Мы это хорошо видим по так называемому неоязычеству. Это отнюдь не возрождение древних или национальных традиций, а бесовщина, которая рядится в национальные одежды", — заявил митрополит Иларион.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
13 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Klenowiy.klen
Христианство-даже ,,не яко бы",как сказал Иларион,а точно не верование древней Русси. Или несогласных опять ,,огнем и мечом" крестить?
20:10
16.06.2018
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Сила в правде
"Это отнюдь не возрождение древних или национальных традиций, а бесовщина, которая рядится в национальные одежды", — заявил митрополит Иларион."
Да ладно!? А в христианстве типа бесов нет? А как же ад и рай, где живут ангелы и черти, где какой-то Бог и какой-то Сатана руководят ангелами, архангелами, чертями, бесами и прочими выдуманными персонажами? Может всё таки так называемое "христианство" является выдуманной религией, не смотря на 2-х тысячелетнюю историю, хотя и этот период времени находится под вопросом.
20:14
16.06.2018
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Матч окончен
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