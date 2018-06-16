Митрополит Иларион назвал язычество "обманом"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион полагает, что возрождение язычества в России — это искусственный процесс, а само язычество является обманом.
По мнению митрополита, распространенные стереотипы о том, что христианство призывает к пассивности и заниматься только душой не соответствуют действительности.
Председатель ОВЦС полагает, что язычество не способствует развитию человека, "ни интеллектуальному, ни духовному, ни физическому".
"Я лично считаю, и в этом следую двухтысячелетней традиции христианской церкви, что язычество является обманом, потому что языческие боги — выдуманные существа, за которыми, как верили ранние христиане, стоят реальные бесовские силы. Человек придумывает некие существа, развивает вокруг них мифологию, создает идолы и начинает поклоняться им. Мы это хорошо видим по так называемому неоязычеству. Это отнюдь не возрождение древних или национальных традиций, а бесовщина, которая рядится в национальные одежды", — заявил митрополит Иларион.