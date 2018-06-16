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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, как победить воровство в России

15:1516.06.2018
(обновлено: 15:58 16.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию. 16 июня 2018Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию. 16 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июн — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы "Фосагро", рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Кирилл призвал не дарить ему цветы, а жертвовать деньги больницам
Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. За два дня он посетит несколько промышленных производств и древние Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Храм преподобной Варвары при химическом кластере "Фосагро" был освящен в прошлом году.

"Я вспоминаю трудные 1990-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: "Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?" И в ответ обычно слышал: "Нам нужны кредиты, деньги и технологии". И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить", — рассказал патриарх Кирилл.

По его словам, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть. "Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв", — подчеркнул первоиерарх РПЦ.

На сегодняшний день при промышленных предприятиях Череповца открыто два храма: святой Варвары и пророка Елисея. Великомученица Варвара почитается как покровительница горняков и людей опасных профессий.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
11 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Лучше бы Предстоятель Русской православной церкви Кирилл рассказал почему они до сих пор не лишили церковного сана Глеба Грозовского признанного судом виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних и приговорённым к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. 13 апреля 2018 года Ленинградский областной суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения. В мае 2018 года Грозовский для отбывания наказания этапирован в исправительную колонию N 16 в посёлке Мурмаши Мурманской области. Церковного сана не лишён до сих пор
15:45
16.06.2018
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Тузик Дворовый
«Человека надо изменить» - правильно и начинать надо с себя, отказаться от лимузинов, яхт, лишить Грозовского сана и т.д.
15:50
16.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Франция
1
Австралия
Матч идёт
1
Аргентина
1
Исландия
16 июня 19:00
-
Перу
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Дания
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