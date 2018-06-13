Картины известного российского раввина представили в Австрии

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Картины российского раввина Александра Айзенштата представили в Австрии на памятной церемонии в честь известного европейского раввина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета раввинов Европы.

В Австрии прошла церемония, посвященная 300-летний юбилей назначения раввина Меира Айзенштадта на должность главного раввина города Айзенштадта (именно в честь этого города раввин взял себе фамилию). Раввин являлся одним из самых авторитетных еврейских духовных деятелей 18 века. Его работы изучаются в религиозных учебных заведениях по сей день.

"Я очень рад, что мы смогли осуществить инициативу почтить память выдающегося раввина, в городе, где начался его род. Мне также крайне важно и приятно, что мой друг и основатель центра изучения Торы художник раввин Александр Айзенштат, потомок раввина Меира Айзеншатата, привезет сюда коллекцию картин. Художник — создатель, и он украшает мир, созданный Вс-вышним. Это особенно актуально, когда художник является религиозным человеком", — заявил на открытии церемонии глава Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Как сообщили в пресс-службе СРЕ, работы художника Айзенштата представлены в коллекциях частных галерей по всему миру. Произведения художника вручались экс-президенту Франции Николя Саркози, князю Монако Альберу II, а также крупным бизнесменам России и Европы.