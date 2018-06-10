В РПЦ прокомментировали петицию против строительства туалетов в храмах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Обустройство туалетных комнат на прихрамовых территориях является сегодня жизненной необходимостью, заявил в воскресенье председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя петицию верующих против сооружения туалетов непосредственно в храмах.

Ранее по поручению Минстроя России были разработаны новые правила проектирования храмов, предполагающие, в частности, размещение туалетов непосредственно в зданиях, в притворах церквей. По данным Координационного центра "Защитим "Программу-200", свои подписи под петицией против устройства туалетов в православных храмах поставили уже более 700 тысяч прихожан.

"Насколько я понимаю, петиция направлена против того, чтобы туалеты устраивались в зданиях храмов. А вот что касается устройства туалетов при храмах, я считаю это жизненной необходимостью. Причем это касается не только холодных, но и теплых стран", — заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он отметил, что в православных храмах идут продолжительные богослужения, поэтому должны быть созданы условия для того, чтобы любой прихожанин в случае необходимости мог посетить туалет, "который находится не где-то за тридевять земель и не в каком-нибудь ресторане, куда его не пустят, если он не закажет чашку кофе", а "именно при храме".

Необходимость устройства туалетных комнат при храмах также вызвана тем, что храмы посещают дети, добавил митрополит.