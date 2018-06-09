Использование энергии не должно уничтожить цивилизацию, заявил папа Римский

РИМ, 9 июн,– РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский призвал руководителей крупнейших энергокомпаний не утолять "жажду энергии" за счет роста бедности, социальной изоляции и расходования природных ресурсов.

"Качество воздуха, уровень моря, состояние запасов пресной воды, климата и равновесие хрупких экосистем не могут не иметь отражение в том, как люди удовлетворяют свою жажду энергии, к несчастью, с тяжелыми последствиями. Чтобы утолить ее, непозволительно увеличивать настоящую жажду воды, бедность и социальную изоляцию", — заявил он на конференции по изменению климата, на которую в Ватикан приехали представители важнейших игроков нефтегазовой отрасли.

По словам понтифика, речь идет "об эпохальном вызове, но и об отличной возможности" обеспечить лучший доступ к энергии для наиболее уязвимых стран, особенно в сельских районах, а также диверсификацию источников энергии и ускорение развития возобновляемых источников энергии.

"Цивилизация требует энергии, но ее использование не должно уничтожить цивилизацию", — сказал папа Франциск, подчеркнув, что "поиск подходящей энергетической смеси" имеет решающее значение для борьбы с загрязнением окружающей среды и бедности.

"Нельзя терять время. Мы получили Землю от Творца как дом-сад. Не станем передавать ее будущим поколениям пустошью", — отметил папа Римский.