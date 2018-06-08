Исследователей не удивили сведения о ликвидации карточек репрессированных

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Постоянные отказы региональных архивов предоставить исследователям информацию о судьбе осужденных на лагерный срок в СССР могут быть связаны как раз с уничтожением учетных карточек репрессированных, заявила в пятницу РИА Новости представитель Научно-исследовательского отдела Новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), кандидат исторических наук Лидия Головкова.

Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что Государственному музею истории ГУЛАГа стало известно об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы. По информации издания, уничтожение ценных сведений происходит на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года. Директор музея Роман Романов сообщил о ситуации главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову. Он пояснил, что исследователи получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении этих карточек.

"По поводу взволновавшего всех сообщения директора музея ГУЛАГа о том, что в России на основании засекреченного межведомственного приказа от 12 февраля 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Для тех, кто работает с документами следственных дел, это не новость. С начала 1990-х годов мы только в редких случаях могли узнать о дальнейшей судьбе осужденного на лагерный срок", — сказала Головкова.

Все попытки запросить об этом региональные архивы, отметила она, "кончались отказом, сообщением, что таких сведений нет". "Мы не могли предположить, что учетные карточки, где имеются сведения о дальнейшей судьбе заключенного, целенаправленно уничтожаются. Приходилось довольствоваться тем, что нам предоставляли. А это было не мало. Работы хватало. Мы давно знали о том, что "расстрельные" дела, а также дела умерших в тюрьмах под следствием находятся в архивах "на вечном хранении", но и эти дела находились далеко не все, а примерно 65-70%", — продолжила собеседница агентства.

Как рассказала Головкова, учетные карточки составлялись после уничтожения следственных дел — по выходе на свободу осужденного, в них имелись краткие сведения о бывшем заключенном: "указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения".

"Учетные или архивные карточки — это не следственные дела, они занимают минимум места, но их должны быть миллионы и миллионы. Должно быть, часть их уже уничтожена. Но надо приложить все усилия, чтобы это варварство прекратилось. И так уже многое безвозвратно утеряно", — отметила исследователь.

Головкова добавила, что среди общего числа репрессированных очень много священнослужителей: они упоминаются во всех постановлениях на новые аресты и расстрелы. В результате гонений в XX веке пострадали, предположительно, около 100 тысяч священнослужителей, монашествующих и мирян Русской церкви.