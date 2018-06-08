РПЦ попросила учесть при акционировании "Почты" передачу имущества церкви

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости/Прайм. Русская православная церковь попросила при акционировании "Почты России" учесть порядок передачи имущества в ведение церкви, рассказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"У нас абсолютно неожиданно, но абсолютно справедливо поступило письмо от Русской православной церкви, за подписью патриарха это пришло, в котором указано, что мы должны учесть, в том числе, закон и порядок передачи церковного имущества в ведение РПЦ. Они указывают на то, что есть случаи, что отделения почтовый связи (находятся – ред.) в соответствующих зданиях и помещениях, поэтому надо это учитывать. Мы учли эту поправку, будем тоже рекомендовать ее принять", — сообщил он на заседании комитета.

На заседании обсуждался законопроект об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", который был принят ГД в первом чтении в мае. Проект предусматривает преобразование предприятия в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать РФ. При этом документом также определяются принципы и основы деятельности этого общества.

Гендиректор "Почты" Николай Подгузов в связи с этим ранее подчеркивал, что важным моментом законопроекта является сохранение территориального покрытия РФ отделениями почтовой связи — в проекте четко прописаны нормы размещения почтовых отделений, расстояние между ними и тому подобное. Кроме того, процесс реорганизации "Почты" предусматривает переход всех работников ФГУП в новое акционерное общество и не предусматривает никаких сокращений.

Глава компании рассчитывал, что законопроект будет принят в ближайшее время и "Почта" начнет работать как АО до конца 2018 года.