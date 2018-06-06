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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Православная энциклопедия" должна быть во всех библиотеках, заявил Собянин

19:4506.06.2018
(обновлено: 20:22 06.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПравославная энциклопедия. Архивное фотоПравославная энциклопедия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил важность издания "Православной энциклопедии" не только для церкви, но и для государства, энциклопедия должна быть, по его мнению, во всех школьных и публичных библиотеках.

Православная энциклопедия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Издание энциклопедии — это не только церковное, но и государственное дело. Энциклопедия говорит не только о церковных делах, но и истории нашего государства, тесно связанной с церковью", — сказал Собянин в среду на заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии".

Мэр Москвы является председателем попечительского совета по изданию энциклопедии. По его словам, энциклопедия должна быть во всех школьных и публичных библиотеках. "Это огромный труд большого творческого коллектива, который по крупицам собирает эту историю", — подчеркнул мэр Москвы.

Он сообщил, что Москва в прошлом году продолжила приобретение энциклопедии для школьных, городских библиотек и закупила 9,5 тысячи томов. "Москва, безусловно, выполнит свои обязательства и по дальнейшему приобретению томов", — сказал Собянин.

Он отметил, что 47-й том энциклопедии посвящен Москве. "Там действительно подробно изложена вся история нашего города", — добавил мэр. К настоящему времени издано 48 томов "Православной энциклопедии", часть из которых также доступны в электронном виде.

"Даже беглое чтение вышедших в свет томов "Православной энциклопедии" поражает воображение объемом и разнообразием того духовного и культурного богатства, которое было создано за двухтысячелетнюю историю христианства. Нашими общими усилиями, трудами лучших ученых России и многих зарубежных стран, мы смогли собрать это богатство и предложить нашим читателям", — заявил в свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

 

Патриарх Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Православную энциклопедию вошли все авторы Евангелий
По его словам, главная задача заключается в том, "чтобы этот уникальный проект достойно завершился, сохранив как свою полноту, так и высокое качество научной проработки статей". В настоящее время ежегодно издаётся четыре тома энциклопедии, а вся работа над ней продолжается уже 18 лет.

В частности, в уже подготовленных томах 2018 года патриарх выделил комплекс статей о Николаях (всего их 260), который открывается большой статьей о святителе Николае Чудотворце, включает значительные исследования, посвященные равноапостольному святителю Николаю (Касаткину) — просветителю Японии, а также многим мученикам и святым с этим именем, в том числе и императору-страстотерпцу Николаю II.

Предстоятель РПЦ выразил благодарность правительству РФ за выпуск нового распоряжения, гарантирующего централизованную закупку и поставку энциклопедий в библиотеки страны. Также он напомнил об общее идее, высказанной на прошлом заседании: проводить региональные презентации энциклопедии, особенно в связи с выходом статей о тех или иных епархиях или регионах. "Идею тогда горячо поддержали, но ни одной презентации в прошлом году так и не состоялось. Уверен, что такие презентации не так сложно организовать, и они были бы весьма полезны", — добавил патриарх.

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