Володин предложил перевести "Православную энциклопедию" на английский язык

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил создать цифровую версию "Православной энциклопедии" на английском языке, чтобы с многотомным трудом, посвященным истории, культуре и религии России, могли ознакомиться за рубежом.

Православная энциклопедия на сегодняшний день представляет собой издание из 49 томов, работа над которым началась в 1998 году. В среду в Храме Христа Спасителя состоялось 30-е совместное заседание наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии", посвященное изданию 45-49 томов.

"Нам важно работать над продвижением "Православной энциклопедии" в регионах России, и возможно, сегодня, Ваше Святейшество, можно было бы обсудить вопрос продвижения нашей энциклопедии более активно за рубежом. Совершенно очевидно, что современный мир — это мир цифровой экономики и интернет-коммуникации. Было бы правильно подумать над англоязычной версией, которую, думаю, с удовольствием могли бы использовать во всем мире. Ознакомиться с нашей историей, культурой, религией смогли бы миллионы людей за рубежом ", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что этот общегуманитарный проект уже зарекомендовал себя как фундаментальная исследовательская работа, которая ведется совместно с ведущими вузами и институтами РАН, что обеспечивает высокий научный уровень статей в энциклопедии. Многотомное издание, по его словам, является ценным и универсальным источником информации как по православию, так и по архитектуре, истории, литературе, философии.

"Мы живем в открытом мире, и есть огромный запрос на то, чтобы наша культура, история и религия были доступны для тех, кто говорит на других языках", — сказал председатель Госдумы.

Он также отметил, что патриархия может здесь рассчитывать не только на помощь общественного совета, но и депутатов Государственной думы в части создания возможности оцифровки и перевода энциклопедии.

Кроме того, Володин обратил внимание на то, что в настоящее время более 60% тиража "Православной энциклопедии" поступают в вузы и библиотеки по госконтракту. Только Москва и ряд других субъектов РФ, у которых позволяет бюджет, самостоятельно закупают энциклопедии. По мнению спикера Госдумы, необходимо подумать над тем, чтобы на эти цели привлечь средства из федерального бюджета.

"Нужно сделать все, чтобы "Православная энциклопедия" была доступна во всех регионах и школьникам, и студентам. Этот проект не может быть проектом чисто спонсорским. Это проект, который государство должно обязательно финансировать и принимать участие в его реализации", — добавил он.