Володин предложил перевести "Православную энциклопедию" на английский язык

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил создать цифровую версию "Православной энциклопедии" на английском языке, чтобы с многотомным трудом, посвященным истории, культуре и религии России, могли ознакомиться за рубежом.
"Нам важно работать над продвижением "Православной энциклопедии" в регионах России, и возможно, сегодня, Ваше Святейшество, можно было бы обсудить вопрос продвижения нашей энциклопедии более активно за рубежом. Совершенно очевидно, что современный мир — это мир цифровой экономики и интернет-коммуникации. Было бы правильно подумать над англоязычной версией, которую, думаю, с удовольствием могли бы использовать во всем мире. Ознакомиться с нашей историей, культурой, религией смогли бы миллионы людей за рубежом ", — сказал Володин.
"Мы живем в открытом мире, и есть огромный запрос на то, чтобы наша культура, история и религия были доступны для тех, кто говорит на других языках", — сказал председатель Госдумы.
Он также отметил, что патриархия может здесь рассчитывать не только на помощь общественного совета, но и депутатов Государственной думы в части создания возможности оцифровки и перевода энциклопедии.
"Нужно сделать все, чтобы "Православная энциклопедия" была доступна во всех регионах и школьникам, и студентам. Этот проект не может быть проектом чисто спонсорским. Это проект, который государство должно обязательно финансировать и принимать участие в его реализации", — добавил он.