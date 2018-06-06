Патриарх перед ЧМ по футболу призвал спортсменов к "духовной аскезе"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Без самоограничений "спортсменам выдающихся достижений" невозможно устоять перед испытанием славой, которая не должна им "сносить крышу", заявил патриарх Кирилл.

"Без самоограничений не может быть никаких успехов в спорте. То же самое и в духовной жизни — никаких успехов без самоограничения, без подвига. Вот здесь как раз и закладываются основы глубокого взаимодействия Церкви и христианского мировоззрения со спортом", — сказал он на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Если проанализировать успехи спортсменов, их биографии, то там, где слава и тщеславие на первом месте, "жизненный путь всегда оборачивается неудачей", отметил патриарх Кирилл. Пока спортсмен стоит на пьедестале, все в порядке, а когда он перестает заниматься спортом — "внутренние амбиции начинают мучить человека, разрывать", а духовной силы управлять собой нет.

"Поэтому духовная аскеза, в правильном смысле этого слова, должна непременно сопровождать спортсмена. Особенно спортсмена выдающихся достижений. У него никогда не должно крышу сносить", — отметил глава Русской церкви.

"Мы знаем, что чем выше подвиг — тем сильнее искушение. Устоять, не поддавшись гордости или иной страсти — задача непосильная, здесь требуется помощь божия. Поэтому мы (священнослужители — ред.) должны быть рядом, духовно помогая спортсмену, проходящему через такие изменения", добавил патриарх.