Патриарх перед ЧМ по футболу призвал спортсменов к "духовной аскезе"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Без самоограничений "спортсменам выдающихся достижений" невозможно устоять перед испытанием славой, которая не должна им "сносить крышу", заявил патриарх Кирилл.
Если проанализировать успехи спортсменов, их биографии, то там, где слава и тщеславие на первом месте, "жизненный путь всегда оборачивается неудачей", отметил патриарх Кирилл. Пока спортсмен стоит на пьедестале, все в порядке, а когда он перестает заниматься спортом — "внутренние амбиции начинают мучить человека, разрывать", а духовной силы управлять собой нет.
"Поэтому духовная аскеза, в правильном смысле этого слова, должна непременно сопровождать спортсмена. Особенно спортсмена выдающихся достижений. У него никогда не должно крышу сносить", — отметил глава Русской церкви.
"Мы знаем, что чем выше подвиг — тем сильнее искушение. Устоять, не поддавшись гордости или иной страсти — задача непосильная, здесь требуется помощь божия. Поэтому мы (священнослужители — ред.) должны быть рядом, духовно помогая спортсмену, проходящему через такие изменения", добавил патриарх.