Патриарх Кирилл обеспокоен распространением язычества среди спецназовцев

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Языческие идеи становятся популярными среди спортсменов и бойцов спецназа, что является результатом бездействия со стороны РПЦ в этой сфере, заявил патриарх Кирилл.

"Когда мы стали получать информацию о том, что среди спортсменов сейчас становятся популярными некоторые языческие воззрения, то вначале отнеслись к этому, как к некой странности, абсолютному исключению из правил. А потом, после того как был собран большой объем информации, мы поняли, что как в спортивной среде, так и среде военнослужащих, особенно тех, которые работают в сфере специальных операций (где присутствует постоянный риск для жизни), становятся популярным среди определенной части спортсменов и военнослужащих языческие идеи, идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку", — заявил предстоятель Русской церкви на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

На это, подчеркнул он, нельзя смотреть безразлично. Потому что спортсмены и участвующие "в опасных для жизни военных операциях защитники Отечества" нуждаются в духовной поддержке. К тому же если они будут "мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами", то "ничего хорошего из этого не выйдет".

Как отметил патриарх, бездействие со стороны Церкви приводит к тому, что пропаганда здорового образа жизни "нередко превращается в возрождение языческих культов, в том числе языческого отношения к человеческому телу".