"По стопам отцов". Русская школа в Дамаске стала надеждой для сирот

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости, Наталия Федотова. Незатухающий военный конфликт в Сирии беспощаден ко всем, но особенно — к детям. Как им помогают взрослые, когда откроют новую русскую школу в Дамаске и сколько сирийских школьников уже знают русский язык — в материале РИА Новости.

Смерть в глазах ребенка

"Мой отец, военный, погиб в бою в окрестностях Латакии. Я узнал, что есть специальная школа для таких, как я, и нашел ее. Учусь уже год. Хотел бы стать врачом. И выучить русский язык. Мне понравилось в России — очень прогрессивная страна и очень цивилизованная, красивая, удивительная. А все российские дети — мои братья", — говорит 11-летний Абдурахим Юсов, ученик дамасской школы для детей погибших военных (или мучеников, как называют их в Сирии).

Эта школа-интернат была открыта еще при Хафезе Асаде (президент Сирии с 1971 по 2000 год, отец действующего президента САР) в 1970-е. Теперь она переполнена — в ней более 1000 воспитанников-мальчиков. Общеобразовательная программа рассчитана на 12 лет. Заведение светское — здесь с уважением относятся и к христианам, и к мусульманам. Русский язык — обязательный предмет.

В классах на стенах висят рисунки, присланные ровесниками со всей России. Глядя на них, ребята старательно выговаривают написанные по-русски слова "мир", "братья", "дружба". Внизу каждого рисунка черной ручкой выведена арабская вязь.

Выпускники Дамасского университета преподают в школе русский язык и страноведение с седьмого класса. Но и в младших классах на эти предметы есть спрос, особенно если наградой — каникулы в России.

Неподалеку есть еще школа для девочек — в ней 730 учениц.

Обе школы находятся под патронатом президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы и считаются элитными.

"Наши ученики получают льготные баллы, которые добавляются при поступлении в лучшие вузы. Но они и без этого учатся хорошо", — говорит директор школы Шахира Фаллюх.

Специальности выпускники выбирают самые разные. "Военное образование тоже, ведь их родители погибли, защищая свою родину, и для них это важно", — добавляет Шахира.

Ученики тут со всей Сирии — из Пальмиры, Алеппо, Дейр-эз-Зора, Хомса. Правительство полностью оплачивает их обучение и пребывание в интернате.

Из-под обстрелов — в "Артек"

"Мы уже пятый год привозим детей из этой школы в Россию. Последние два года — в "Артек". Среди них есть те, кто побывал в плену, у кого-то на глазах убили родителей. В общем, дети с трагической судьбой. Они здесь оттаивают", — рассказывает первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Боевое братство" с 2014 года регулярно отправляет в Сирию гуманитарную помощь и шефствует над школой. А программу отдыха сирийских детей в России поддерживает Фонд социальных и культурных инициатив Светланы Медведевой.

"В этом году мы объединили в одной смене сирийских и российских детей. Они очень подружились. Дети вообще доверяют детям. Мне очень нравится смотреть на них — как они раскрылись, улыбаются", — продолжает Саблин.

В программе российских каникул, подготовленной для десяти сирийских школьников, — посещение Тульского кремля, знакомство с учащимися Суворовского училища Тулы, обзорная экскурсия по Москве, а также встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя.

"Сирийские дети полюбили Россию, мечтают здесь учиться и, как мне кажется, стали ее друзьями на всю жизнь. Уже пишут, что скучают", — рассказывает координатор гуманитарных проектов "Боевого братства" Нелли Кускова.

Русскую школу в Дамаске построят к сентябрю

С конца XIX века поддержкой христианства на Ближнем Востоке занимается старейшая международная общественная организация — Императорское православное палестинское общество (ИППО), созданное в 1882 году указом императора Александра III. На его средства строились школы, больницы, странноприимные дома, приобретались земельные участки в местах, связанных с библейской историей. Выпускники русских школ составили основу национальной арабской интеллигенции. Только в Сирии под патронатом ИППО действовали до 1917 года 86 школ, а всего в ближневосточном регионе их было более 120.

За последние пять лет ИППО направило в Сирию 16 партий гуманитарных грузов на сумму более двух миллионов долларов — более 170 тонн, в том числе медицинское оборудование для центральной детской больницы Дамаска и модульный госпиталь в Алеппо.

В этом году при поддержке сирийского посольства в Москве в школу-интернат в Дамаске доставили подарки, собранные представителями ИППО в российских регионах, в частности рисунки учащихся школ и лицеев Воронежа. Вообще, на призыв ИППО откликаются по всей стране — от Владивостока до Калининграда.

Несколько лет назад президент Сирии Башар Асад передал ИППО в новом районе Дамаска участок земли для строительства общеобразовательной школы, в которой будут углубленно изучать русский язык.

"Надеемся, работы завершатся к началу учебного года. Сирийцы нам говорят, что неплохо было бы там и университет построить. Думаю, это следующий шаг. Посмотрим, во-первых, как пойдут дела у школы, во-вторых, что будет с безопасностью", — рассказывает председатель ИППО Сергей Степашин.

Проект разработали в ИППО. Здание возведут по современным технологиям из модулей с цветными вставками. Затем школу передадут в ведение Министерства образования Сирии. Это дар ИППО как неправительственной организации сирийскому народу. Сегодня выполняются подготовительные работы под руководством действительного члена ИППО Рамиля Байтемирова, при поддержке МИД России.

"Еще в 2014 году в ходе моей встречи с Башаром Асадом обсуждался вопрос о том, что русский язык становится вторым иностранным языком, обязательным для изучения в сирийских школах. Сегодня им владеют уже более 11 тысяч выпускников сирийских школ", — уточняет Степашин.

Добиться мира

"Каждый иностранный язык открывает для нас возможность познакомиться с другой страной, другой культурой. Русская культура — очень богатая и интересная. Между Россией и Сирией сейчас хорошие отношения как в политике, так и в обществе. Особенно изучение русского языка в школе пригодится тем, кто захочет получить высшее образование в России", — отмечает Джалал Канхуш, сирийский аспирант Московского юридического университета.

Чтобы учиться, прежде всего нужен мир. Общей трагедией и угрозой в Сирии как для христиан, так и для мусульман остается ИГИЛ*.

"Сегодня в Сирии нет противоречий между христианами и мусульманами. Там есть общий враг и общая беда, общая трагедия — это бандиты, которые никакого отношения к исламу не имеют, но им прикрываются. Их появление во многом перевернуло межконфессиональную и межрелигиозную ситуацию в регионе", — поясняет Степашин.

Несомненно, помощь детям Сирии, поколению, не видевшему ничего, кроме войны, а также содействие мирному ближневосточному урегулированию — задача для всего международного сообщества. В 2013 году под эгидой ИППО был создан Общественный центр по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которым руководит Елена Агапова. Центр активно работает на международных площадках — в ООН, Совете ООН по правам человека, ОБСЕ, Совете Европы, ЮНЕСКО и других. "За эти годы мы обрели немало партнеров во всем мире, и прежде всего на Ближнем Востоке", — отмечает Агапова.

"ИППО доносит до мировой общественности и политиков, не очень нам симпатизирующим, правду о трагедии, которая случилась с сирийским народом, с Сирией, а также свидетельствует об истинных причинах и целях западных политиков, которые превратили Ближний Восток, землю трех мировых религий, в арену межэтнических и межрелигиозных столкновений. Необходимо консолидировать усилия многих стран по оказанию гуманитарной помощи населению и восстановлению разрушенной инфраструктуры Сирии, школ, больниц, уникальных культурных и духовных памятников мирового значения", — подчеркивает председатель ИППО.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.