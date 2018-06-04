Патриарх Кирилл пожелал российской полиции верности в служении Отечеству

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 7 апреля 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 7 апреля 2018

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с 300-летием российской полиции и пожелал верности в служении Отечеству всем сотрудникам МВД.

"Полиция призвана не просто убеждениями, но и силой утверждать закон и порядок, обеспечивать безопасность народа… Важно, чтобы те, кто призван защищать права граждан, были исполнены верности" — сказал патриарх Кирилл в московском храме Христа Спасителя.

Он напомнил, что на протяжении всей 300-летней истории российской полиции, "за исключением очень небольшого количества преступников", все, кто вступал в ее ряды, обладали внутренней силой, мужеством, отвагой и способностью принести себя в жертву, чтобы защитить жизнь людей.

"Сегодня мы особенно молились о наших полицейских. Страна процветает, гражданский мир укрепляется, а значит, отлично работает наша полиция", — считает первоиерарх.

После богослужения он вручил министру образ Георгия Победоносца, "символ победы добра над злом". "Верю, что он помогает и сегодня российскому воинству и российской полиции", — заключил патриарх.