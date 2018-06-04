Патриарх Кирилл пожелал российской полиции верности в служении Отечеству

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с 300-летием российской полиции и пожелал верности в служении Отечеству всем сотрудникам МВД.
"Полиция призвана не просто убеждениями, но и силой утверждать закон и порядок, обеспечивать безопасность народа… Важно, чтобы те, кто призван защищать права граждан, были исполнены верности" — сказал патриарх Кирилл в московском храме Христа Спасителя.
"Сегодня мы особенно молились о наших полицейских. Страна процветает, гражданский мир укрепляется, а значит, отлично работает наша полиция", — считает первоиерарх.
После богослужения он вручил министру образ Георгия Победоносца, "символ победы добра над злом". "Верю, что он помогает и сегодня российскому воинству и российской полиции", — заключил патриарх.