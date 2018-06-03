Колокольцев передал патриарху десять украденных под Нижним Новгородом икон

Глава МВД Владимир Колокольцев на церемонии передачи десяти старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Кирилл. 3 июня 2018

Глава МВД Владимир Колокольцев на церемонии передачи десяти старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Кирилл. 3 июня 2018

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе торжественного богослужения, посвященного 300-летию российской полиции, передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 10 старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в региональном ГУМВД РИА Новости сообщали, что из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря в Лысковском районе Нижегородской области были похищены десять древних икон, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В итоге правоохранители задержали троих подозреваемых.

"Усилиями сотрудников уголовного розыска эти святыни сохранены для верующих, и сегодня мы с радостью возвращаем их Русской православной церкви", — приводятся на сайте слова Колокольцева при передаче икон.

По версии следствия, один из подозреваемых перед кражей спрятался в Успенском соборе, ночью сломал киоты и через окно второго этажа спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. После, как полагают в МВД, через находящуюся на реконструкции башню подозреваемый передал похищенное организатору преступления и подельнику. Из монастыря украли, в частности, иконы "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне", "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами.

По данным полиции, подозреваемые после кражи искали покупателя среди коллекционеров антиквариата. Только за одну из украденных икон — мироточивый образ Божией Матери "Владимирская" XVII века — похитители запросили свыше пяти миллионов рублей.

В воскресенье в храме Христа Спасителя в Москве состоялось богослужение, посвященное 300-летию российской полиции. В церемонии приняли участие Колокольцев, руководители и личный состав подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов внутренних дел и члены их семей.