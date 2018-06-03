Патриарх Кирилл утвердил нового предстоятеля Эстонской церкви

Патриарх Кирилл во время богослужения. Архивное фото

Патриарх Кирилл во время богослужения. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утвердил предстоятелем Эстонской православной церкви избранного Собором архиепископа Евгения, который получает сан митрополита.

Архиепископ Верейский Евгений — викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель учебного комитета РПЦ и ректор московских духовных школ.

"В связи с избранием… он возводится в сан митрополита" — сказал патриарх Кирилл на богослужении в храме Христа Спасителя.

Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.