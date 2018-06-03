С иконой в русский Лох-Несс: кто живет на дне пресного моря

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В первый день лета православные верующие Переславля-Залесского решили покорить океан — так здесь называют огромное Плещеево озеро, одну из главных достопримечательностей маленького города и главный источник местных легенд. Почему им это не удалось — в материале РИА Новости.
Война камня с христианами
"Пустят в воду или нет?" — самый главный вопрос в Горицком монастыре неожиданно зимним утром первого дня лета. Температура воздуха — пять градусов, ледяной ветер с Плещеева, дождь. Операторы телеканалов и многочисленные фотографы молились вместе с верующими — красивая картинка была под угрозой. Областное МЧС выпустило предупреждение об опасном волнении на озере и лодочное действо в итоге запретило.
В дохристианские времена к Синему камню приносили дары богам — пироги, хлеб, плоды урожая. Камень скинули вниз, построили деревянную церковь. Но церковь сгорела, а камень непонятным образом снова оказался на горе. Несколько раз там ставили кресты, и каждый раз с ними что-то происходило. Петр I погрузил камень на корабль, чтобы навсегда увезти подальше "языческий символ", но тот, проломив дно, утонул. И через некоторое время снова оказался на берегу, где лежит и поныне, привлекая многочисленных любителей странных культов.
Почему предки были лучше
Крестный ход все равно состоялся, пусть и только до берега. Около двух сотен человек торжественно прошли через весь город и через воспетую русскими художниками Рыбную слободу, спустились к стоящему на самом озерном краю у устья реки Трубеж храму Сорока Севастийских Мучеников. Не боясь ледяных брызг, епископ Переславский и Угличский Феодор служит здесь водосвятный молебен.
Людям нравится, они хотят общаться, им нужно то, что объединяет, продолжает архиерей. "Мы интересуемся предками и сравниваем себя с ними, задаемся вопросом, почему они могли так жить, как князь Дмитрий Донской? Почему верили сильнее нас? Может быть, потому, что жили в период войн и нашествий, каждый день проводя перед лицом смерти? Святые отцы говорили: помни о смерти, и век не согрешишь", — размышляет епископ.
С последними словами молебна внезапно теплеет, и появляется солнце.
"Слава Богу, что я казак!"
Эти слова четко и с улыбкой говорит на камеру мальчик лет шести в характерной одежде. Местные казаки официально существуют уже шесть лет, участвуют во всех богослужениях и с большой настороженностью относятся к "родовым казакам" (потомкам тех, кто нес службу на границах империи).
К вере переславские казаки относятся серьезно, по-настоящему. "У нас есть совсем церковные, есть и те, кто делает первые шаги. Были бы одинаковые, скучно было бы, а так все разные, интересные", — продолжает он.
"Вот эта речка, это озеро, эти люди — все это любо для нас, мы этим живем. Погода солнечная, ветер дует, океан бушует, настроение замечательное, с нами наши малые, всем хорошо и Богу слава", — простодушно рассказывает о своих впечатлениях от крестного хода один из казаков. Следующим летом они снова попытаются выйти на середину озера, на третьем дне которого живет сказочная щука.