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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

С иконой в русский Лох-Несс: кто живет на дне пресного моря

08:0003.06.2018
(обновлено: 08:04 03.06.2018)
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© Фото : Юлия МаковейчукУчастники Крестного Хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018Участники Крестного Хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018
© Фото : Юлия Маковейчук

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В первый день лета православные верующие Переславля-Залесского решили покорить океан — так здесь называют огромное Плещеево озеро, одну из главных достопримечательностей маленького города и главный источник местных легенд. Почему им это не удалось — в материале РИА Новости.

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© Фото : Юлия Маковейчук
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В том, что озеро необычное и почти живое, уверены практически все горожане. Однажды здесь чудом спаслась жена князя Дмитрия Донского Евдокия. Преследуемая татарами, она и еще несколько человек уплыли на небольшом плоту на середину озера. Непонятно, на что они надеялись, но внезапно над водой сгустился туман, и преследователи потеряли беглецов из виду. Потрясенная княгиня восстановила в разрушенном после многочисленных набегов городе монастырь, а в Переславле возникла традиция — в шестое воскресенье после Пасхи устраивать крестный ход на лодках к середине озера. После революции традиция прервалась.

Война камня с христианами

"Пустят в воду или нет?" — самый главный вопрос в Горицком монастыре неожиданно зимним утром первого дня лета. Температура воздуха — пять градусов, ледяной ветер с Плещеева, дождь. Операторы телеканалов и многочисленные фотографы молились вместе с верующими — красивая картинка была под угрозой. Областное МЧС выпустило предупреждение об опасном волнении на озере и лодочное действо в итоге запретило.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"У него всю историю капризный нрав. По легендам, раньше вода доходила до уровня валов, окружающих город. А еще в нем потонул Синий камень, наверное, хорошего настроения он не принесет. Подо дном там еще одно, а под тем еще, водолазы видели, и живет там огромная щука, так что купаться у нас многие боятся", — смеется Екатерина, хозяйка одного из прибрежных кафе.

В дохристианские времена к Синему камню приносили дары богам — пироги, хлеб, плоды урожая. Камень скинули вниз, построили деревянную церковь. Но церковь сгорела, а камень непонятным образом снова оказался на горе. Несколько раз там ставили кресты, и каждый раз с ними что-то происходило. Петр I погрузил камень на корабль, чтобы навсегда увезти подальше "языческий символ", но тот, проломив дно, утонул. И через некоторое время снова оказался на берегу, где лежит и поныне, привлекая многочисленных любителей странных культов.

© Фото : Юлия МаковейчукУчастники крестного хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018 года
© Фото : Юлия Маковейчук
Участники крестного хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018 года

Почему предки были лучше

Крестный ход все равно состоялся, пусть и только до берега. Около двух сотен человек торжественно прошли через весь город и через воспетую русскими художниками Рыбную слободу, спустились к стоящему на самом озерном краю у устья реки Трубеж храму Сорока Севастийских Мучеников. Не боясь ледяных брызг, епископ Переславский и Угличский Феодор служит здесь водосвятный молебен.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Мы возрождаем не только церковные традиции, но и простые устои нашего общества. Этот крестный ход совершался издревле, сто лет назад прекратился, и вот теперь мы хотя бы попытались его вернуть. Ветер не помешал нам сделать самое главное — освятить водное естество озеро, придать ему благодатную силу, способную исцелять недуги и умирять враждующих", — говорит он.

Людям нравится, они хотят общаться, им нужно то, что объединяет, продолжает архиерей. "Мы интересуемся предками и сравниваем себя с ними, задаемся вопросом, почему они могли так жить, как князь Дмитрий Донской? Почему верили сильнее нас? Может быть, потому, что жили в период войн и нашествий, каждый день проводя перед лицом смерти? Святые отцы говорили: помни о смерти, и век не согрешишь", — размышляет епископ.

С последними словами молебна внезапно теплеет, и появляется солнце.

© Фото : Юлия МаковейчукУчастники крестного хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018 года
© Фото : Юлия Маковейчук
Участники крестного хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018 года

"Слава Богу, что я казак!"

Эти слова четко и с улыбкой говорит на камеру мальчик лет шести в характерной одежде. Местные казаки официально существуют уже шесть лет, участвуют во всех богослужениях и с большой настороженностью относятся к "родовым казакам" (потомкам тех, кто нес службу на границах империи).

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© РИА Новости / Нина Алексеева
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"Мы занимаемся с детьми, изучаем казачий фольклор, песни, танцы, фланкировка, кони, одежда, обучаем их и обучаемся сами. Конечно, начинают критиковать, дескать, вот вы не такие, ненастоящие, а на них посмотришь, так не умеют ничего. Родовой казак не знает ни песен, ни танцев! Засохла веточка, нет плодов", — с горечью рассказывает Вячеслав, "наш начальник", как уважительно представили его соратники.

К вере переславские казаки относятся серьезно, по-настоящему. "У нас есть совсем церковные, есть и те, кто делает первые шаги. Были бы одинаковые, скучно было бы, а так все разные, интересные", — продолжает он.

"Вот эта речка, это озеро, эти люди — все это любо для нас, мы этим живем. Погода солнечная, ветер дует, океан бушует, настроение замечательное, с нами наши малые, всем хорошо и Богу слава", — простодушно рассказывает о своих впечатлениях от крестного хода один из казаков. Следующим летом они снова попытаются выйти на середину озера, на третьем дне которого живет сказочная щука.

© Фото : Юлия МаковейчукУчастники крестного хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018 года
© Фото : Юлия Маковейчук
Участники крестного хода в Переславле-Залесском. 1 июня 2018 года
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Религия и мировоззрение
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