Совет тейпов Ингушетии считает необоснованным отлучение Евкурова от общины

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Совет тейпов при главе Ингушетии осудил и назвал необоснованным заявление Духовного центра мусульман (ДЦМ) республики об отлучении руководителя региона Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины.

Ранее сообщалось, что ДЦМ Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины Евкурова, "пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе". Глава республики сообщил, что простил председателя ДЦМ Ису Хамхоева за это заявление и пригласил его к себе в гости.

"Данное решение не имеет абсолютно никаких оснований, не подкреплено ни одним документом… и вызывает обоснованные сомнения в полномочности органа, принявшего данное решение", — говорится в заявлении совета тейпов.

В документе уточняется, что совет считает решение ДЦМ проявлением полнейшего неуважения к народу Ингушетии. "Никому не позволительно заниматься деструктивными делами, направленными на разрушение республики и подрыв ее государственных устоев", — отмечает совет.

Президиум совета тейпов потребовал от соответствующих органов дать правовую оценку решению муфтията.

В конце декабря 2015 года Евкуров выразил недовольство работой Духовного центра мусульман (ДЦМ) Ингушетии, выступил за отставку его руководителя Исы Хамхоева и предложил провести выборы нового муфтия. Причиной этого он назвал реакцию ДЦМ на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая "подрывает авторитет официального духовенства". Хамхоев отказался уходить в отставку.

Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В августе 2017 года Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.