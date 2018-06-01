Визит верховного муфтия Сирии в Россию ожидается в начале июля

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Визит верховного муфтия Сирии Ахмада Бадреддин Хассуна в Россию, как ожидается, состоится в начале июля, сообщили в пятницу РИА Новости в Совете муфтиев России (СМР).

"Ориентировочно начало июля", — уточнил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе СМР сообщили о прошедшей в Московской соборной мечети встрече председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина с послом Сирии в РФ Риадом Хаддадом.

Во время встречи посол передал главе СМР привет от муфтия Сирии и проинформировал о его запланированном визите в Россию. Участники переговоров договорились "в ближайшие недели взаимодействовать в подготовке визита муфтия Сирии".