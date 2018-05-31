Чешский митрополит осудил власти Украины за вмешательство в церковные дела

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав назвал недопустимым вмешательство государства в церковные вопросы, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Митрополит Ростислав встретился с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой в словацком городе Прешов. Как сообщает сайт УПЦ, политические деятели обсудили с предстоятелем православной церкви Чешских земель и Словакии вопросы церковной ситуации в Украине.

Митрополит Ростислав подчеркнул, что "любое участие государственных чиновников в церковных вопросах недопустимо в демократическом обществе". "Раскол, вызванный эгоизмом человека, можно исцелить только через покаяние и возвращение в Церковь", — отметил иерарх.

Он также отметил, что любые вопросы об автокефалии Украинской церкви должны иметь "всеправославный консенсус", и выразил надежду, что сложная церковная ситуация в стране будет решена так, чтобы не нарушить "и без того напряженную общественно-политическую атмосферу".

Церковь Чешских земель и Словакии основана на территории Великоморавского княжества в 863 году трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. После войны в 1946 году перешла от сербской юрисдикции под юрисдикцию Московского патриархата. 23 ноября 1951 года получила автокефалию. На 2011 год в Чехии и Словакии насчитывалось порядка 100 тысяч православных христиан.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).