Евкуров простил муфтия за его заявление об отлучении от общины

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что простил председателя Духовного центра мусульман (ДЦМ) республики Ису Хамхоева за заявление о его отлучении от мусульманской общины и пригласил его к себе в гости, сообщила пресс-служба руководителя региона.
"Глава Ингушетии во время интервью НТРК "Ингушетия" сказал, что простил муфтия Ису Хамхоева за его заявление об отлучении от мусульманской общины", — говорится в сообщении.
По словам Евкурова, в священный месяц Рамадан нужно думать о соблюдении поста и подготовке к красивому празднику разговения – Ураза Байрам. "По воле Аллаха мы выдержим испытание в виде поста и достойно проведем праздничные дни", — добавил он.
Глава Ингушетии еще раз призвал жителей республики в священный месяц прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заниматься благими деяниями.
В конце декабря 2015 года Евкуров выразил недовольство работой Духовного центра мусульман (ДЦМ) Ингушетии, выступил за отставку его руководителя Исы Хамхоева и предложил провести выборы нового муфтия. Причиной этого он назвал реакцию ДЦМ на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая "подрывает авторитет официального духовенства". Хамхоев отказался уходить в отставку.
Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В августе 2017 года Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.