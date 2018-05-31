Знаменитую икону "Распятие" работы Дионисия впервые выставят в Ватикане

МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Икона Распятия Христова, написанная в 1500 году, впервые покинет территорию России и будет выставлена в соборе Святого Петра в Ватикане, сообщил в четверг председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

30 мая 2018 года в Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска с делегациями Русской православной церкви и Итальянской епископской конференции в рамках Российско-итальянского форума по линии гражданских обществ для обсуждения темы церковного паломничества.

"Осенью этого года в Рим прибудет одна из главных святынь Русской церкви – икона "Распятие" кисти Дионисия, великого ученика преподобного Андрея Рублева. Эта известная всему миру русская икона впервые покинет пределы России, чтобы предстать пред взором тысяч паломников, посещающих Рим", – сказал митрополит Иларион.

По его словам, вместе с ней в галерее собора святого Петра будут выставлены еще двадцать икон из собрания Государственной Третьяковской галереи.

В 2017 году в Третьяковке проходила выставка "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо". Ее посетили более 163 тысяч человек. В рамках экспозиции было представлено 42 знаменитых живописных произведения XII-XVIII веков.

Зимой этого года в Патриаршем музее церковного искусства проходила выставка уникальных авторских рождественских вертепов, созданных ремесленниками Трентино – Альто-Адидже — автономной области на севере Италии. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, она привлекла очень большое внимание москвичей и гостей города. Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков тогда выразил надежду, что такие выставки будут продолжаться и послужат укреплению двусторонних отношений.