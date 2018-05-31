Духовенство и эксперты призвали защищать религиозные меньшинства в мире

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Духовенство и эксперты на международной конференции в Москве призвали власти стран мира уделять больше внимания защите религиозных меньшинств и обеспечению права граждан на свободу вероисповедания.

Участниками конференции "Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу", организаторами которой выступили Межрелигиозный совет РФ, Российская ассоциация защиты религиозной свободы и фонд Григория Богослова, стали представители христианских конфессий страны, ислама, иудаизма и буддизма, представители органов государственной власти, представители ЕС и ОБСЕ, а также эксперты.

"Вам предстоит обсудить серьезные, актуальные на сегодняшний день проблемы, главные из которых — соблюдение права на свободу совести в современном мире, совершенствование международных механизмов его защиты, обеспечение безопасности верующих в зоне военных конфликтов, развитие межрелигиозного и межконфессионального диалога", — говорится в зачитанном от имени руководителя администрации президента РФ, председателя совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антона Вайно приветствии участникам мероприятия.

Он также отметил, что консолидация усилий религиозных организаций является "важным условием укрепления мира и согласия на планете".

Рост нарушений

Участвовавшие в мероприятии представители ЕС и ОБСЕ выразили тревогу в связи с ростом числа нарушений прав верующих по всему миру. Тенденция, по их словам, удручающая.

"Семьдесят девять процентов населения Земли живут в таких местах, где оказывается огромное давление на свободу их религиозных убеждений. И, к сожалению, эта цифра растет… Нам нужно изменить религиозный климат на планете", — заявил на конференции спецпредставитель Евросоюза по религиозным организациям вне объединения Ян Фигель.

Наиболее тяжелая ситуация в Сирии и Ираке, где, отметил он, происходит геноцид религиозных меньшинств. Анализ ситуации показал, что "если страдает одна религиозная группа, то вместе с ней страдают и другие".

"Если атаки осуществляются на одну миноритарную группу, то другие тоже будут атакованы. Поэтому государственной власти очень важно обращать на религиозные меньшинства", — отметил он.

"Мы должны закончить век геноцида. XXI век должен стать эпохой гуманных ценностей. Не важно, какая религиозная группа – езиды, например, или бахаи – я всегда стараюсь вступаться за меньшинство. Всегда эта работа связана с тем, чтобы помогать свободе выражения веры", — добавил представитель ЕС.

Религиозная свобода

В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам дискриминации христиан Сальвадор Мартинез призвал государственные власти помнить, что религиозная свобода является частью самого человека и его прав.

"Свободу религии невозможно уничтожить, ведь чем больше на нее наступают, тем больше она проявляется в человеке. Практика показывает, что свобода вероисповедания всегда остается, несмотря ни на какие преследования", — пояснил эксперт на конференции.

Религиозные деятели отметили, что в основе религиозных прав человека лежит свобода воли. В этом же понятии большое значение имеет как раз духовный аспект.

"Одно из самых фундаментальных свойств человеческой природы – свобода воли, которая выражается во внутреннем самоопределении личности перед лицом добра и зла. Свобода воли является тем свойством, утрата которого приводит к полной деградации человеческой личности. Над этой свободой человека, согласно христианскому учению, не властен никто: ни другой человек, ни общество, ни законы, ни какая угодно власть, ни демоны, ни ангелы, ни даже сам Бог", — объяснил на мероприятии глава Российского союза евангельских христиан-баптистов Петр Мицкевич.