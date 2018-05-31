В РПЦ назвали диалог с властями по проблеме абортов конструктивным

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Русская православная церковь находится "в сложном, но конструктивном диалоге" с правительством РФ по вопросу о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В прошлом году участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране, осенью 2016 года ее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с тем в Русской православной церкви неоднократно обращали внимание на то, что позиция РПЦ в отношении абортов, в первую очередь, заключается в требовании прекращения финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Отвечая на вопрос одного из участников брифинга о том, какова судьба собранных подписей в поддержку петиции, Владимир Легойда отметил, что, насколько он понимает, "они были собраны и переданы государству".

"Это общественная инициатива. Понятно, что вряд ли можно найти верующего человека – христианина, мусульманина или буддиста, — который не был бы против абортов, поэтому это (инициатива – ред.) вполне естественно", — сказал Легойда.

Он добавил, что официальная позиция Церкви, которая не менялась в ее взаимодействии с правительством РФ, "заключается в том, что мы понимаем все сложности и сложности, связанные с тем, чтобы взять завтра и запретить".

"И мы говорим о выведении абортов из системы ОМС. Мы продолжаем находиться в сложном, но конструктивном диалоге с правительством, и надеемся, что он принесет свои плоды", — сказал глава синодального отдела.