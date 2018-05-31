В РПЦ назвали диалог с властями по проблеме абортов конструктивным

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Русская православная церковь находится "в сложном, но конструктивном диалоге" с правительством РФ по вопросу о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Отвечая на вопрос одного из участников брифинга о том, какова судьба собранных подписей в поддержку петиции, Владимир Легойда отметил, что, насколько он понимает, "они были собраны и переданы государству".
"Это общественная инициатива. Понятно, что вряд ли можно найти верующего человека – христианина, мусульманина или буддиста, — который не был бы против абортов, поэтому это (инициатива – ред.) вполне естественно", — сказал Легойда.
"И мы говорим о выведении абортов из системы ОМС. Мы продолжаем находиться в сложном, но конструктивном диалоге с правительством, и надеемся, что он принесет свои плоды", — сказал глава синодального отдела.