Католическая церковь выступила за сохранение единства РПЦ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела Русской православной церкви, Ватикан выступает за сохранение единства Русской православной церкви, заявил папа Римский Франциск на встрече в Ватикане с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом и другими представителями РПЦ.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат – ваш. И у нас не будет другого", — сказал папа Франциск, слова которого приводит в четверг сайт ОВЦС.

По его словам, униатизм как метод совершенно неприемлем в отношениях между православными и католиками на современном этапе, и единственным возможным путем является лишь братский диалог конфессий.

"Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела Русской православной церкви, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу", — заявил понтифик.

Как уточнили в ОВЦС, папа Римский встретился в Ватикане с делегациями Русской православной церкви и Итальянской епископской конференции, собравшимися в Риме в рамках Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ для обсуждения темы церковного паломничества.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).