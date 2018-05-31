В ЕС заявили о массовой дискриминации по религиозному признаку в мире

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Свобода религиозных убеждений большей части населения планеты подвергается давлению, заявил на конференции "Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу" спецпредставитель Евросоюза по религиозным организациям вне объединения Ян Флигель.

Участниками проходящей в Москве конференции, организаторами которой выступили Межрелигиозный совет РФ, Российская ассоциация защиты религиозной свободы и Фонд Григория Богослова, стали представители христианских конфессий страны, ислама, иудаизма и буддизма, представители органов государственной власти, представители ЕС и ОБСЕ, а также эксперты.

"Семьдесят девять процентов населения Земли живут в таких местах, где оказывается огромное давление на свободу их религиозных убеждений. И, к сожалению, эта цифра растет… Нам нужно изменить религиозный климат на планете", — заявил Флигель.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает проблема геноцида христиан, езидов, мусульман и других религиозных групп на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что "нельзя спустить эту ситуацию на тормозах", поэтому нужно действовать. В этой связи Евросоюз выработал принципы соблюдения свободы религии, и впервые в истории в Европарламенте появилась группа по взаимодействию в вопросах религиозной свободы, подчеркнул Флигель.

"Геноцид, который происходит в Сирии и Ираке, показывает, что если страдает одна группа, то вместе с ней страдают и другие. Если атаки осуществляются на одну группу, то другие тоже будут атакованы", — отметил он.