РПЦ: улице Войкова во Владикавказе вернули историческое название

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Власти Владикавказа вернули улице Войкова ее историческое название – Рождественская — после соответствующей просьбы православного духовенства и представителей общественности, сообщает в среду сайт Русской православной церкви.

"В ответ на обращение архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида администрация местного самоуправления Владикавказа постановила вернуть улице Войкова историческое название Рождественская", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято на заседании Топонимической комиссии города в апреле этого года. В ближайшее время новое наименование улицы будет нанесено на расположенные на ней жилые дома, строения и сооружения.

"Одна из старейших улиц исторической части Владикавказа свое название получила от церкви Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной на ней", — уточняется в пресс-релизе. Ранее с инициативой о переименовании улицы также выступало национально-культурное общество "Русь", отметили в РПЦ.

В Москве представители Русской православной церкви и православной общественности уже не раз призывали убрать из названий улиц, районов и станции метро имя революционера Петра Войкова, связанного с расстрелом Николая II и его семьи. С подобной же просьбой обращался и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о переименовании решат сами москвичи на портале "Активный гражданин". В результате голосования за сохранение существующего названия проголосовало 53% участников опроса (около 161 тысячи человек).