Глава МВД передаст патриарху десять украденных под Нижним Новгородом икон

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев передаст патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 10 старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области.

Ранее в региональном ГУМВД РИА Новости сообщали, что из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря в Лысковском районе Нижегородской области были похищены десять древних икон, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В итоге задержали троих подозреваемых.

"Владимир Колокольцев передаст предстоятелю Русской Православной церкви 10 старинных икон, похищенных злоумышленниками из монастыря в Нижегородской области", — говорится в сообщении МВД РФ.

Торжественная церемония состоится 3 июня.

По версии следствия, один из подозреваемых перед кражей спрятался в Успенском соборе, ночью сломал киоты и через окно второго этажа спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. После, как считают в МВД, через находящуюся на реконструкции башню подозреваемый передал похищенное организатору преступления и подельнику. Из монастыря украли, в частности, иконы "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне", "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами.

По данным полиции, подозреваемые после кражи искали покупателя среди коллекционеров антиквариата. Только за одну из украденных икон — мироточивый образ Божией Матери "Владимирская" XVII века — похитители запросили свыше пяти миллионов рублей.