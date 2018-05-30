Папа Франциск принял в Ватикане делегацию РПЦ

ВАТИКАН, 30 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в среду утром в ватиканском Зале Павла VI делегацию Русской Православной церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Служба печати Святого престола не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Как стало известно РИА Новости, представители Московского патриархата, находящиеся в Риме по приглашению Итальянской епископской конференции, приняли участие в заседании рабочей группы РПЦ и Римско-католической церкви в рамках Форума-диалога по линии гражданских обществ России и Италии. Основной темой этой встречи стали проблемы, связанные с паломничеством к святым местам и так называемым "религиозным туризмом".

В этой связи стороны отметили глубину исторических культурных связей между Россией и Италией, а также традиционную приверженность наших народов христианским ценностям. Кроме того, участники встречи обратили большое внимание на проблему преследования христиан на Ближнем Востоке, а также уничтожения там древних христианских святынь.

Примечательно, что в среду вечером в древнем Латеранском дворце в Риме пройдет церемония торжественного открытия выставки "Новомученики и исповедники Русской Православной церкви", на которой будет присутствовать председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и глава Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази.