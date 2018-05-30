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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Граждане ЕС раскрыли "страшную правду о холокосте". За это их преследуют

08:0030.05.2018
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© AFP 2018 / Odd AndersenМероприятие, посвященное 70-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в ОсвенцимеМероприятие, посвященное 70-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме
© AFP 2018 / Odd Andersen

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Для восточноевропейских членов ЕС холокост, похоже, уже не вопрос совести. Так, в Литве писательницу Руту Ванагайте обвинили в сотрудничестве с "враждебными силами" из-за ее книги о причастности тысяч литовцев к убийствам евреев. А в соседней Польше и вовсе запретили употреблять словосочетание "польские лагеря смерти". О борьбе политиков с исторической правдой — в материале РИА Новости.

Молчание Европы

В конце мая Руте Ванагайте, автору книги "Свои", вручали премию Совета раввинов Европы "за сохранение памяти о холокосте". Церемония прошла в Брюсселе, в присутствии президента Европарламента Антонио Таяни и первого вице-президента Европейской комиссии (исполнительный орган ЕС) Франса Тиммерманса, пообещавшего вступаться за еврейскую общину.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду рядом с вами и за вас. Я буду защищать ваши интересы и права, делая все, что в моих силах", — заверил он присутствовавших.

© Фото : пресс-служба Совета раввинов ЕвропыЛитовская писательница Рута Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе
© Фото : пресс-служба Совета раввинов Европы
Литовская писательница Рута Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе

Через несколько минут литовская писательница рассказала, как ее травили в Литве за эту книгу. И евродепутаты не знали, что на это ответить.

В этом месяце книга "Свои" вышла и в России, но Ванагайте на презентацию не приехала. Отказалась она и от участия в программе журналиста Владимира Познера. "Не хочу давать новый повод узколобым ультрапатриотам на моей родине для новых атак. Слишком много радости доставила бы литовским пропагандистам", — написала она в своем Facebook.

А вот что заявила писательница, выступая в Европарламенте: "Жаль, что Литва за 28 лет независимости оказалась не готова ни к свободе, ни к демократии, ни к правде. Обидно, что сегодня любую книгу, которую я напишу, никто не решится издать… Мне объяснили, что мои ценности расходятся с общепринятыми".

"Правду не скрыть"

В 2014 году Рута узнала, что ее дед и муж тети участвовали в холокосте. "Они не стреляли в кого-то лично, но они были частью бюрократической машины, которая совершала убийства. Они либо составляли списки жертв, либо организовывали расстрелы, за что их награждали", — говорит она.

Панорама Вильнюса . Архивное фото
© Fotolia / bokstaz
Автору книги о зверствах литовцев в ходе Второй мировой угрожали смертью
После этого, по ее словам, началось многомесячное "одинокое путешествие" по истории холокоста в Литве. Ванагайте вместе с профессором Эфраимом Зуроффом из израильского Центра Симона Визенталя посетила все 227 массовых захоронений евреев, опрашивая местных жителей, очевидцев тех событий. Результат — книга "Свои", шокировавшая всю страну.

"По сей день многие из моих соотечественников хранят в своих домах хорошие еврейские вещи, а золотые зубы их бабушек в 1941 году могли принадлежать кому-то еще. Книга заставила их это осознать — и это не было приятным открытием", — признается писательница.

Книга разгневала политическую элиту страны, Ванагайте обвинили чуть ли не в сотрудничестве с Кремлем. А "Свои" назвали "угрозой национальной безопасности" и "проектом, создание которого координировалось враждебными внешними силами".

В итоге в 2017 году весь нераскупленный тираж — 27 тысяч экземпляров — неожиданно изъяли из магазинов. Одно из крупнейших литовских издательств объяснило это несогласием с позицией Ванагайте, предположившей, что руководитель партизанского движения "Лесные братья", национальный герой Литвы Адольфас Раманаускас-Ванагас тоже мог убивать евреев. Восстановления справедливости писательница так и не добилась.

"Сейчас все мои книги лежат в моем гараже, и ни один книжный магазин в Литве их не принимает. И все же я твердо верю, что процесс исцеления и примирения в моей стране начался и никто не сможет сдерживать его слишком долго. Никто не способен остановить реку правды", — убеждена она.

С ней соглашается глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. В Европе, по его словам, пытаются переписать историю и забыть о прошлом. Причем это происходит на фоне усиления расизма и ультранационализма в ряде стран ЕС.

Адольфас Раманаускас, 1947 год
© Фото : Public domain
"Он хороший, он боец против русских": Литва защищает правильного убийцу
"Такие смелые люди, как Рута Ванагайте, которые не боятся сказать правду о событиях прошлого, делают крайне важное дело не только для торжества исторической справедливости, но и для того, чтобы будущие поколения знали истинное положение вещей и сделали правильные выводы. Только так мы можем рассчитывать на то, что страшные события не повторятся", — отметил раввин в беседе с РИА Новости.

"Если госпожа Ванагайте написала, по мнению руководства страны и издателей, неправду, то они могли подать в суд. Почему они не подали в суд? Потому что они занимаются цензурой?" — добавил он.

Нацистское приветствие в Литве

Шимшон Изаксон почти два года был главным раввином Вильнюса. Недавно он покинул страну. Вместе с семьей раввин искал место, "где будет приятно жить и развиваться вместе с общиной". "Литва — не то место", — говорит он. Нападки на Руту Ванагайте со стороны политиков и общественных деятелей его совсем не удивляют.

"На уровне лидеров страны и дипломатов серьезного ранга есть настоящее понимание трагедии холокоста и желание признать ошибки своего народа. Но на народном уровне восприятие не может за 70 лет измениться из одной крайности в другую… Издательский дом, который изъял книги Ванагайте из продажи, наверняка заслужил благодарность простого литовца, который не хочет считать себя сыном и внуком убийцы", — заметил он в беседе с РИА Новости.

© Фото : из личного архиваРаввин Шимшон Изаксон
© Фото : из личного архива
Раввин Шимшон Изаксон

До Второй мировой войны еврейская община Литвы была одной из самых известных в мире. Нацисты уничтожили больше 210 тысяч человек — 96 процентов еврейского населения страны. Долгое время местные власти замалчивали факт участия литовцев в холокосте. В 1995 году президент Литвы Альгирдас Бразаускас официально это признал. Однако настоящая правда так и осталась прикрытой ширмой политических заявлений.

"В Литве, конечно же, признали участие собственных граждан в геноциде евреев, иначе, вероятно, не смогли бы попасть в Евросоюз. В Вильнюсе есть музей холокоста, который сделали маленьким и незаметным — чтобы не мозолил глаза. К тому же, пользуясь этой темой, в Литве создали миф о "советском холокосте против литовцев", — рассказывает раввин.

Поэтому антисемитизм на бытовом уровне — здесь дело обычное. Сам раввин неоднократно с этим сталкивался. Так, однажды, когда он вел свою дочку в детский сад, прохожий проводил его нацистским приветствием. Об инциденте главный раввин Вильнюса написал на своей странице в Facebook, после чего "получил ряд сообщений от дипломатов с заверениями, что этим человеком займутся".

"А один из моих учеников (раввин давал в Вильнюсе уроки Торы. — Прим. ред.) постоянно слышит фразы вроде "правильно делали, что убивали", "жалко, не всех евреев добили". Это литовская реальность", — отмечает Изаксон.

Шокирующий закон в Польше

Литва не единственная страна Евросоюза, чьи власти отрицают факт участия своих граждан в массовых убийствах евреев. В конце апреля польский Институт национальной памяти (ИНП) рассмотрел первые дела по нашумевшему "закону о холокосте", принятому двумя месяцами ранее (в "очереди" у ИНП  — еще 60 заявлений о нарушителях). Закон запрещает употреблять выражение "польские лагеря смерти", а также говорить о том, что поляки были соучастниками геноцида евреев. За нарушение — до трех лет тюрьмы.

© AFP 2018 / Janek SkarzynskiПрезидент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на "Марше жизни" памяти жертв холокоста между бывшими лагерями смерти Аушвиц и Биркенау в Освенциме. 12 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Президент Израиля Реувен Ривлин и президент Польши Анджей Дуда на "Марше жизни" памяти жертв холокоста между бывшими лагерями смерти Аушвиц и Биркенау в Освенциме. 12 апреля 2018 года

Еще на стадии обсуждения закон вызвал огромный скандал как внутри страны, так и за ее пределами. Представители местной интеллигенции назвали его первым шагом к цензуре, а власти Израиля и вовсе пригрозили разорвать дипотношения. Дошло до личного конфликта: заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о причастности некоторых евреев к холокосту его израильский коллега Биньямин Нетаньяху расценил как оскорбление.

"Этот закон вызвал настоящий шок. Люди не ожидали такого", — сказал РИА Новости главный раввин Польши Михаэль Шудрих.

Из-за всей этой истории еврейская община, по его словам, столкнулась с проблемой, которой не было со времен падения коммунистического режима, — многочисленными антисемитскими высказываниями.

Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Отрицание холокоста: амнезия ЕС и жесткий ответ Путина
"В последние три месяца в массмедиа такого очень много. Как на телевидении, так и в газетах. Отличились политики, телеведущие, общественные деятели. Один политик и вовсе сказал, что евреи — животные, а не люди", — возмущается Шудрих.

До 1939 года в Польше была самая многочисленная еврейская община. Теперь же там евреев совсем мало — как и в других восточноевропейских государствах, входящих в ЕС. И раввин Михаэль Шудрих призывает их власти немедленно начать борьбу с "вербальным антисемитизмом". Иначе это рано или поздно приведет к физическому насилию.

"Этому нас научила история", — заключает раввин.

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