Собор Эстонской православной церкви избрал нового предстоятеля

ТАЛЛИН, 29 мая — РИА Новости. Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) во вторник избрал ректора Московских духовных школ новым предстоятелем.
"Новый предстоятель ЭПЦМП Евгений, архиепископ Верейский был избран путем тайного голосования простым большинством голосов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЭПЦМП.
Заседание синода Эстонской православной церкви состоялось 5 мая в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре. На пост главы ЭПЦМП претендовали архиепископ Верейский Евгений и епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской православной церковью.
Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии, Таллинскую и Нарвскую. По данным ЭПЦМП, прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.
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