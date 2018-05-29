Собор Эстонской православной церкви избрал нового предстоятеля

ТАЛЛИН, 29 мая — РИА Новости. Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) во вторник избрал ректора Московских духовных школ новым предстоятелем.

Главой ЭПЦМП стал Евгений, Архиепископ Верейский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор московских духовных школ. Прежний глава ЭПЦМП Корнилий был возведен в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии в ноябре 2000 года. Он скончался 19 апреля на 94-м году жизни. Выборы нового предстоятеля прошли в храме Александра Невского в Таллине на 40 день после кончины Корнилия.

"Новый предстоятель ЭПЦМП Евгений, архиепископ Верейский был избран путем тайного голосования простым большинством голосов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЭПЦМП.

Заседание синода Эстонской православной церкви состоялось 5 мая в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре. На пост главы ЭПЦМП претендовали архиепископ Верейский Евгений и епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской православной церковью.

Согласно Уставу ЭПЦМП, "предстоятель Эстонской православной церкви избирается собором Эстонской православной церкви из числа кандидатов, представленных синодом Эстонской православной церкви, утверждаемых патриархом Московским и всея Руси и священным синодом".

Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии, Таллинскую и Нарвскую. По данным ЭПЦМП, прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.

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