РПЦ готовит список аварийных церковных объектов и памятников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все епархии Русской православной церкви должны к сентябрю подготовить и предоставить в Патриарший совет по культуре списки всех "критических" церковных объектов и памятников, требующих срочной реставрации. К такому мнению пришли участники I Всероссийской конференции древлехранителей, которая открылась во вторник в Москве под председательством главы совета митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).
"Предлагаю выработать поручение для всех епархий — в течение одного квартала, до сентября месяца, предоставить в Патриарший совет по культуре список и описание тех храмов, объектов, которые находятся в критическом состоянии, которым грозит необратимая потеря и необходимо срочное вмешательство", — сказал митрополит Тихон.
В ходе конференции также было отмечено, что древлехранители обязаны постоянно контролировать проведение реставрационных работ от лица епархии. В свою очередь правящий архиерей должен "создать условия для контроля его представителем, которым является древлехранитель, реставрационных работ". Участники конференции призвали всех древлехранителей к активной деятельности и взаимодействию с государственными органами власти.
В беседе с журналистами митрополит Тихон уточнил, что, в принципе, те церковные объекты, которые нуждаются в срочных противоаварийных работах, были известны, однако "сейчас нам надо понять актуальное положение дел".