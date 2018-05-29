РПЦ готовит список аварийных церковных объектов и памятников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Все епархии Русской православной церкви должны к сентябрю подготовить и предоставить в Патриарший совет по культуре списки всех "критических" церковных объектов и памятников, требующих срочной реставрации. К такому мнению пришли участники I Всероссийской конференции древлехранителей, которая открылась во вторник в Москве под председательством главы совета митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Должность епархиального древлехранителя была введена в Русской православной церкви в декабре 2014 года. Древлехранители являются помощниками правящего архиерея и ответственны за сохранение памятников и объектов культурного наследия религиозного назначения. Конференция "Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи" проходит 29-31 мая с участием представителей министерства культуры РФ и других ведомств, музейного сообщества, священнослужителей.

"Предлагаю выработать поручение для всех епархий — в течение одного квартала, до сентября месяца, предоставить в Патриарший совет по культуре список и описание тех храмов, объектов, которые находятся в критическом состоянии, которым грозит необратимая потеря и необходимо срочное вмешательство", — сказал митрополит Тихон.

По его словам, все отчеты должны быть подробны и аргументированы, к ним должен прилагаться фотоархив. В первую очередь, речь идет о тех храмах и других объектах, которые находятся сейчас в пользовании Церкви, но также и о тех, которые пока не переданы РПЦ. Все поступившие списки затем внимательно проанализирует Патриарший совет по культуре, и примет соответствующие решения.

В ходе конференции также было отмечено, что древлехранители обязаны постоянно контролировать проведение реставрационных работ от лица епархии. В свою очередь правящий архиерей должен "создать условия для контроля его представителем, которым является древлехранитель, реставрационных работ". Участники конференции призвали всех древлехранителей к активной деятельности и взаимодействию с государственными органами власти.

В беседе с журналистами митрополит Тихон уточнил, что, в принципе, те церковные объекты, которые нуждаются в срочных противоаварийных работах, были известны, однако "сейчас нам надо понять актуальное положение дел".