Наместник Псково-Печерского монастыря принял решение об уходе из-за болезни

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) подал прошение об уходе по причине тяжелой болезни, сообщил во вторник глава Псковской епархии митрополит Тихон (Шевкунов).

Выступая на I Всероссийской конференции "Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи", митрополит Тихон попросил всех помолиться о здравии бывшего наместника Псково-Печерского монастыря.

"Сейчас он очень болен, прошу помолиться о нем. Он подал в отставку именно в связи с состоянием здоровья", — сказал митрополит Тихон.

По его словам, больше года архимандрит Тихон (Секретарев) уже практически не служил по причине болезни.

Ранее Священный Синод РПЦ назначил епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской епархии, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита.