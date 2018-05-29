РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Зачем в храме электричество?": как советский философ стал монахом

08:0029.05.2018
25681
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве. Архивное фотоБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Алексей Михеев. Тридцать лет назад скончался Алексей Федорович Лосев. Легенда советской философии, доктор филологических наук, профессор, лауреат Ленинской премии и тайный монах, он не только до конца жизни был единственным оставшимся в СССР представителем русской религиозно-философской школы, но и привел к вере многих своих учеников. Как ему это удалось — в материале РИА Новости.

Святая Троица в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
"Праздник зеленого цвета": о чем нужно помнить в Троицын день

В июне 1929 года Алексей Лосев и его жена и помощница Валентина Соколова приняли тайный постриг с именами Андроник и Афанасия. Перед постригом она написала в дневнике: "Предстоит мученичество за исповедование Христа. Или надо уходить в пустыню, или на подвиг исповедничества". Постриг их афонский старец архимандрит Давид, а через год Лосева арестовали.

Домашняя церковь

Лосева часто видели в церкви. В народе его даже прозвали Алексей Звонарь — он читал псалтырь, звонил и помогал в Воздвиженском храме на Маросейке. Но в 1927 году появляется знаменитое послание патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) "Об отношении Православной российской церкви к существующей гражданской власти", положившее начало многолетним раздорам среди верующих. Лосев позицию Сергия не принял — и после этого, даже став монахом, в храм не ходил.

"Насколько я знаю, он действительно с тех пор не был связан с Церковью, в храмах Московской патриархии не причащался и не посещал их, дома принимал у себя только некоторых избранных священников. Есть свидетельство отца Павла Флоренского, что он сам дома служил литургию", — рассказывает заместитель декана философского факультета МГУ по научной работе Алексей Козырев.

Празднование Дня славянской культуры и письменности в Москве
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Патриарх призвал верующих брать пример с Кирилла и Мефодия в проповеди

Лосев был соловьевцем — последователем идей великого религиозного мыслителя и мистика Владимира Соловьева. Его учение о смысле любви многих сподвигло на "белый брак" — супружество без интимной близости.

Как спастись в России

"В школе старший друг, почти учитель, дал мне почитать только что вышедшую книгу Лосева "Дерзание духа" — сборник его бесед с учениками на разные темы. И только потом, в институте, я услышал о нем как о православном мыслителе и монахе, узнал, что шапочка, которую он носил, — дань вовсе не академической традиции, а его монашескому выбору. Что он не просто последний большой философ советского времени и даже не просто христианин, прошедший ссылку и лагерь, а подвижник, избравший монашеский путь и оставшийся верным ему до конца", — вспоминает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
© Фото : Юлия Маковейчук
В Москве мощам святителя Луки Крымского поклонились 157 тысяч человек

Пример Лосева, по его словам, может стать ответом на популярные сегодня в православной среде сетования о том, что и "Церковь не такая", и "в стране все плохо", и "как спастись, когда все так". "Алексей Федорович, который пронес веру через все советское время, показал, что спасение зависит не от места, а от самого человека! Он сам по себе ответ на все причитания такого рода", — убежден Легойда.

Свою знаменитую шапочку, в которой он запечатлен практически на каждой фотографии, Лосев носил с момента публикации "Диалектики мифа". Эта книга привела супругов сначала в тюрьму, а потом в лагерь, на Беломорканал, где Лосев начал слепнуть. К концу жизни он различал только свет и тьму.

Все — ради веры

"Красной тряпкой для советской цензуры" называет этот фундаментальный труд Алексей Козырев. Именно в нем Лосев говорит, что молиться в храме при электрическом свете — настоящая ересь, а идея монархии так же соотносится с православием, как храмовая просвирня с Божественной литургией.

Врач первой подстанции московской скорой помощи, монах-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков)
© Фото : Юлия Маковейчук
"Главное, не перепутать себя с Богом": день из жизни монаха-реаниматолога

"Он мыслил себя человеком, готовым пойти на подвиг. И его поведение перед арестом свидетельствует, что это было стремление до конца исповедать православную веру. Особенно если учесть, что официальная Церковь тогда пошла на компромисс с властью", — рассуждает замдекана философского факультета.

Но на этом пути Лосев не был одинок. Козырев упоминает математика Дмитрия Егорова, близко знакомого с Лосевым. Он отказывался читать лекции в аудиториях, устроенных в православных храмах, был арестован и умер в тюремной больнице. А знаменитый физиолог Иван Павлов по воскресеньям демонстративно ходил в храм, показывая, что не согласен с большевиками и их политикой по отношению к верующим. Учитель Лосева Павел Флоренский, расстрелянный в 1937 году на Соловках, даже работая в военной лаборатории, не отрекся от священства, а до этого совершал дома службы и устраивал  крестный ход у себя в Сергиевом Посаде.

О чем говорят в столовой

"Мы с друзьями, когда воцерковлялись, тоже читали у Лосева о том, что молиться в храме с электрическим светом нельзя. Знаете, это особенное, трепетное отношение к живому в Церкви, может быть, не бесспорное, но очень личное. И как в древности отцы Церкви на рынке спорили о догматах, мы в столовой обсуждали вопрос света в храме", — с улыбкой вспоминает Легойда.

Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы
© Фото : Юлия Маковейчук
"Великий поп-шаман": зачем москвичи снова стоят в очереди к мощам

Сегодня он преподает в МГИМО культурологию и в рамках своего курса опирается на труды монаха-философа. И любит повторять своим студентам, что очень сложно считать себя образованным человеком, видя в дневниковых записях Лосева: "Когда мне не спится, перевожу на древнегреческий что придется, стих, поэмы, газетные вырезки".

"Вот это уровень. Мало кому сейчас это подвластно", — говорит председатель синодального отдела.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
shulgamorskoy
Шульга-Морской В. О нем вспомнили потому, что доходы от свечей составляют большую, если не основную долю, исключая государственные дотации, для служителей Церкви, при этом учет его невозможен. А для прихожан это довольно обременительный налог на посещение Церкви, для них лучше электросвечи. Бог судит не по количеству поставленных свечей, а по соблюдению заветов Иисуса Христа.
08:41
29.05.2018
ОтветитьНе отвечать
rudz
Это бред сумасшедшего, а не христианина. Это ж надо, весь смысл просветления увидеть как средство от бессонницы переводами с непонятных языков, "когда не спится в столовой". Не зря эта Церковь загнивает и никакого просвета не видно.
08:19
29.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена