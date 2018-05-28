В Ингушетии приняли решение об отречении Евкурова от мусульманской общины

НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии решил отречь от мусульманской общины главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика заподозрили в дискриминации духовенства. Кроме того, Евкурова призвали отчитаться за средства, собранные на строительство мечети в Магасе.

"Отречение" запрещает мусульманам участвовать в погребальных, свадебных и других мероприятиях "отреченных" людей.

"Присутствующие пришли к мнению, что всенародное решение по отречению людей, нарушающих права граждан, должно соблюдаться в независимости от их статуса и должности, до той поры пока они не исправятся", — подчеркивается в сообщении.

В конце 2015 года Евкуров выразил недовольство работой ДЦМ Ингушетии, выступил за отставку его руководителя Исы Хамхоева и предложил провести выборы нового муфтия. Причиной этого он назвал реакцию центра на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая "подрывает авторитет официального духовенства". Хамхоев отказался уходить в отставку.

Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В прошлом году Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.